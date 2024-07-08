Немецкий судья обслужит полуфинал Нидерланды — Англия на Евро
Немецкий арбитр Феликс Цвайер получил назначение на полуфинальный матч Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии, сообщает пресс-служба УЕФА.
Немецкий арбитр Феликс Цвайер получил назначение на полуфинальный матч Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии, сообщает пресс-служба УЕФА.
Сборные Нидерландов и Англии встретятся 10 июля в Дортмунде. Днем ранее состоится первый полуфинальный матч, в котором встретятся сборные Испании и Франции — соперников рассудит словенец Славко Винчич.
Ассистентами немецкого судьи будут Штефан Лупп и Марко Ахмюллер, резервный арбитр — Даниэль Зиберт. Видеоассистентом на эту игру назначен Кристиан Дингерт. Цвайер уже работал на матче с участием нидерландской команды на этом турнире — его бригада обслуживала матч ⅛ финала против сборной Румынии, завершившейся разгромной победой «оранжевых» со счетом 3:0. Предстоящий полуфинал станет для судьи уже четвертым матчем на Евро-2024.
43-летний Цвайер является арбитром категории ФИФА с 2012 года. Он обслуживал финальный матч Лиги наций сезона-2022/23 между сборными Испании и Хорватии (0:0, 5:4 пен.).
Чемпионат Европы завершится 14 июля. Финальный матч пройдет в Берлине на «Олимпиаштадион». Действующий победитель турнира сборная Италии вылетела на стадии ⅛ финала, уступив национальной команде Швейцарии со счетом 0:2.