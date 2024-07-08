Немецкий судья обслужит полуфинал Нидерланды — Англия на Евро

Сборные Нидерландов и Англии встретятся 10 июля в Дортмунде. Днем ранее состоится первый полуфинальный матч, в котором встретятся сборные Испании и Франции — соперников рассудит словенец Славко Винчич.

Ассистентами немецкого судьи будут Штефан Лупп и Марко Ахмюллер, резервный арбитр — Даниэль Зиберт. Видеоассистентом на эту игру назначен Кристиан Дингерт. Цвайер уже работал на матче с участием нидерландской команды на этом турнире — его бригада обслуживала матч ⅛ финала против сборной Румынии, завершившейся разгромной победой «оранжевых» со счетом 3:0. Предстоящий полуфинал станет для судьи уже четвертым матчем на Евро-2024.