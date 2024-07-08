Комментатор Орлов назвал самую симпатичную сборную Евро-2024

«Я всегда считал французов романтиками, но они сейчас играют в другой футбол. А испанцы были и остаются романтиками — ещё со времён дель Боске. Вспомните, сколько проникающих передач придумывали Хави с Иньестой. И они были королями — выиграли чемпионаты мира, Европы. Конечно, это был романтический футбол. Против них тоже делали ловушки, но они переигрывали всех. И сейчас они симпатичнее всех выглядят с точки зрения атаки», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.