Черчесов спрогнозировал победителя Евро-2024

«В полуфиналах Англия выиграет у Нидерландов, французы — у испанцев, и в финале выиграет Франция. Англичане в последнем матче уже были немножко похожи на себя. А голландцы всё-таки играют несколько нестабильно, что ли. А что касается испанцев и французов, то французы должны уже наконец-то заиграть, Мбаппе и компания! А испанцам пора уже одну игру на таком большом турнире сыграть не очень хорошо. Любая команда обычно играет одну встречу не очень хорошо, хотя бы один матч. Возможно, испанцы как раз в полуфинале это и переживут», — приводит слова Станислава Черчесова «РБ Спорт».