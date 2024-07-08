По проценту отраженных ударов Пикфорд уступает только Касильясу

В рейтинг Opta Sports входят только голкиперы, которые провели не менее 10 матчей на Евро. Лидером является экс-вратарь сборной Испании Икер Касильяс — 87 процентов отраженных ударов. Пикфорд идет вторым — 85 процентов. Третье место занимает Джанлуиджи Буффон (Италия, 81 процент).

В пятерку входят Эдвин ван дер Сар из Нидерландов (80 процентов) и швед Андреас Исакссон (78 процентов).

На Евро-2024 Пикфорд провел 5 матчей, в которых пропустил 3 гола и дважды отыграл на ноль.