По проценту отраженных ударов Пикфорд уступает только Касильясу
Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд входит в топ-2 вратарей по проценту отраженных ударов за всю историю чемпионатов Европы.
Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд входит в топ-2 вратарей по проценту отраженных ударов за всю историю чемпионатов Европы.
В рейтинг Opta Sports входят только голкиперы, которые провели не менее 10 матчей на Евро. Лидером является экс-вратарь сборной Испании Икер Касильяс — 87 процентов отраженных ударов. Пикфорд идет вторым — 85 процентов. Третье место занимает Джанлуиджи Буффон (Италия, 81 процент).
В пятерку входят Эдвин ван дер Сар из Нидерландов (80 процентов) и швед Андреас Исакссон (78 процентов).
На Евро-2024 Пикфорд провел 5 матчей, в которых пропустил 3 гола и дважды отыграл на ноль.
10 июля в Дортмунде в полуфинале чемпионата Европы сборная Англии сыграет с командой Нидерландов.