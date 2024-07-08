Пора заканчивать с дополнительным временем в футболе

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаНе начался
9.07ИспанияФранция
1/2 финалаНе начался
10.07НидерландыАнглия
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
17:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Пора заканчивать с дополнительным временем в футболе

Сыграли 90 минут — и сразу серия пенальти. На Евро должно быть как на Копе.

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Чемпионат Европы: результаты Евро-2024 — сколько матчей завершилось дополнительным временем, мнение об отмене овертаймов | Источник: ТАСС

Футбол меняется вместе с миром. Уже начинаем забывать, каким он был без системы VAR. Уже не помним, каким он был, когда вратарь брал мяч в руки после передач от партнёров ногами. Любые изменения нацелены на то, чтобы сделать игру интереснее, динамичнее и объективнее. До 1970-х и серии пенальти на крупных турнирах не существовало. Сборная СССР на Евро-1968 уступила в полуфинале хозяевам-итальянцам после ничьей из-за подброшенной монетки!

Судя по всему, настал момент для очередного революционного изменения в футболе — отмены дополнительного времени. Игры нынешнего чемпионата Европы ещё сильнее убеждают в этом. На Евро-2024 пять матчей плей-офф завершались дополнительным временем: 90+ минут не хватило Англии в битвах со Словакией и Швейцарией, Португалии — со Словенией и Францией, Испании — с Германией. Три встречи в итоге закончились серией пенальти, да и испанцы с немцами были одной ногой на «точке». Микель Мерино забил победный гол за несколько минут до финального свистка.

В большинстве своём дополнительное время — это сверхосторожный футбол, унылое перекатывание мяча. Команды больше боятся проиграть, нежели стремятся к победе. Думают о серии пенальти. Уступил из-за 11-метровых — и тебе вроде как не повезло. Обессилевшие игроки снимают с себя ответственность, ведь всегда можно сослаться на то, что пенальти — это лотерея. В крайнем случае СМИ и болельщики сделают виноватым тренера, который выбрал не тех бьющих или не в том порядке.

Классный, зрелищный, результативный футбол в дополнительное время — это редкий лучик света в темноте. Пожалуй, на крупных турнирах сборных такие овертаймы будут случаться всё реже. Потому что матчей в сезоне становится всё больше и больше, игроки просто опустошены к лету физически и эмоционально. Лишние 30 минут при столь сложном графике, как на Евро-2024, только повышают риск травм у участников турнира. Идея с дополнительным временем была уместной, когда игроки проводили не так много матчей за сезон, а болельщиков ещё не перекормили футболом. Теперь гигантский бизнес выжимает все соки из профессионалов и потребителей создаваемого ими продукта, а значит, требуются соответствующие изменения.

К слову, жаль, что отменили правило «золотого гола» в дополнительное время. С ним эмоции оголялись до предела — каждая атака воспринималась как последняя. Да, и тогда команды боялись рисковать, но стало ли веселее после возвращения к классическим 30 минутам?

Какое счастье, что уходящие в глубокую ночь игры Кубка Америки не имеют дополнительного времени! Просмотр матчей этого турнира укрепляет желание избавиться от овертаймов как от пережитка прошлого. Три четвертьфинала — Аргентина — Эквадор, Венесуэла — Канада и Уругвай — Бразилия — завершались серией пенальти после 90 минут. Например, уругвайцы с бразильцами почти без моментов отыграли второй тайм. Ещё полчаса такого футбола было бы издевательством над всем живым.

Побеждайте за 90 минут, как Нидерланды в плей-офф Евро-2024, чтобы не жаловаться потом на судьбу.

К слову, той же точки зрения придерживается экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер.

«В последнее время я задаюсь вопросом, как игроки переносят дополнительное время, — сказал на днях в эфире BBC Линекер. — Сейчас заканчивается невероятно сложный футбольный сезон. Я думаю, это одна из причин, по которым, возможно, на Евро-2024 мы увидели столько уставших футболистов. Если их просят проводить больше матчей, то, вероятно, это можно компенсировать, отменив дополнительное время. Потому что все зрители, которые смотрят матчи дома, всё равно хотят увидеть серию пенальти, когда начинается дополнительное время!».

Кажется, от овертаймов в футболе устали все. Разве что под финал старый формат ещё сгодится. А в еврокубках дополнительное время — это лишние 30 минут игры на своём поле для команды, проводящей ответный матч дома. Тоже ведь не совсем справедливо.

Анатолий Романов

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1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
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