Орлов: Против Гризманна на Евро ставят ловушки, как когда-то Бердыев — против Месси

«Гризманн один в своём роде. Он больше всех владеет мячом и ведёт всю игру. Но его уже изучили, научились выключать из игры. Тренеры соперников ставят против него ловушки. Когда Бердыев с “Рубином” попал на “Барселону”, его вызвал Шаймиев (бывший глава Татарстана. — Прим. “Чемпионата”). Спросил: “Как ты будешь играть против Месси?” Бердыев ответил: “Мы будем делать ловушки”. Что это такое? Один атакует игрока в момент приёма, второй страхует, а третий тоже готов вступить в борьбу. И они обыграли “Барсу” на её поле! Так и Гризманн сейчас попадает в ловушки, и Мбаппе — их всё время встречают. Тренерская мысль работает», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.