Дешам — о критике в адрес сборной Франции: Если вам скучно, смотрите что-то другое

«Вы уверены, что вы швед? Наверняка же живете во Франции! Если вам скучно, смотрите что-то другое, это нормально. Вы не обязаны (смотреть матчи Франции). Это особенный турнир для всех, голов на этом Евро забивается меньше, чем раньше. У нас есть возможность делиться эмоциями, радовать французов своими результатами. А если шведам становится скучно, меня это не особо беспокоит», — цитирует Дешама L'Equipe.