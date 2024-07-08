Дешам — о критике в адрес сборной Франции: Если вам скучно, смотрите что-то другое

На пресс-конференции перед полуфинальным матчем шведский журналист спросил у Дешама, как тот относится к критике за скучный футбол.
«Вы уверены, что вы швед? Наверняка же живете во Франции! Если вам скучно, смотрите что-то другое, это нормально. Вы не обязаны (смотреть матчи Франции). Это особенный турнир для всех, голов на этом Евро забивается меньше, чем раньше. У нас есть возможность делиться эмоциями, радовать французов своими результатами. А если шведам становится скучно, меня это не особо беспокоит», — цитирует Дешама L'Equipe.
На стадии ½ финала французы сыграют против Испании. Игра пройдет в Мюнхене 9 июля.
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