УЕФА может сменить арбитра матча полуфинала Евро-2024, замешанного в договорных играх

Как отмечает источник, Цвайер не мог быть допущен к крупным международным соревнованиям из-за того, что в 2014 году был дисквалифицирован на шесть месяцев после обвинений в получении взятки в размере € 300 и организации договорных матчей в немецком первенстве в 2005 году. В Немецком футбольном союзе тогда признали, что Феликс Цвайер принял взятку от своего коллеги Роберта Хойзера, но преднамеренных действий, направленных на реализацию задуманного его коллегой, у Цвайера выявлено не было.