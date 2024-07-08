Тарханов — о матче между Испанией и Францией на Евро: в этой встрече всё может быть | Источник:

«Очень сложно определить фаворита в матче сборных Испании и Франции. Это две примерно одинаковые по силе команды со звёздами в составе. Трудно предсказать, что выиграет. В этой встрече всё может быть. И дополнительное время, и серия пенальти. Но поначалу, скорее всего, будет осторожная игра. Как в четвертьфинальном матче сборных Испании и Германии, когда первый тайм оказался не очень интересным. Думаю, и в полуфинале сценарий будет похожий», — приводит слова Тарханова «Vprognoze.ru».