Куман заявил, что останется на посту главного тренера сборной Нидерландов до окончания ЧМ-2026
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман сообщил, что останется на занимаемом посту до окончания чемпионата мира 2026 года.
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман сообщил, что останется на занимаемом посту до окончания чемпионата мира 2026 года.
«Я не думаю, что они смогут избавиться от меня», — пошутил Куман в интервью De Telegraaf.
Сборная Нидерландов на Евро-2024 дошла до полуфинала, где 10 июля сыграет против команды Англии. Матч пройдет в Дортмунде и начнется в 22:00 мск.