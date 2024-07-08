Черчесов: Спаллетти и Нагельсману на Евро не хватило опыта

«Саутгейт — хороший тренер, который делает свою работу. Кстати, вот у Спаллетти и Нагельсмана, убеждён, не хватило на этом Евро опыта. А Дешам, Саутгейт, которые давно работают в своих сборных, и опытный Куман — вот они в полуфинале. При этом и Спаллетти, и Нагельсман — хорошие специалисты, просто им не хватило именно опыта работы в национальной команде на таком турнире. Убеждён, что на следующий большой турнир, дай бог, чтобы федерации их не трогали, у этих же тренеров будут абсолютно другие команды, потому что они переосмыслят то, что было», — приводит слова Черчесова «РБ Спорт».