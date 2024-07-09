Испания и Нидерланды будут играть в футбол. Англия и Франция — издеваться над нами. Колонка Казанского — о полуфиналах Евро

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаНе начался
22:00ИспанияФранция
1/2 финалаНе начался
10.07НидерландыАнглия
ФиналНе начался
14.07W49W50
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3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
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Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
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1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
02:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Испания и Нидерланды будут играть в футбол. Англия и Франция — издеваться над нами. Колонка Казанского — о полуфиналах Евро

Денис Казанский еще до старта Евро писал об ужасной игре англичан. Отрицание, злость, депрессия… Сейчас он прошел все стадии принятия и готов увидеть сборную Саутгейта в финале. Как такое возможно — в новом выпуске «Биг-Дена».

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Испания и Нидерланды будут играть в футбол. Англия и Франция — издеваться над нами. Колонка Казанского — о полуфиналах Евро | Источник: Спорт-Экспресс

Всем известна одна классическая фабула — в младенчестве судьба разлучает близнецов. Как правило, это заканчивается хеппи-эндом, но бывают и нюансы. Люди старшего времени вспомнят индийский блокбастер «Зита и Гита». Мое поколение, которое росло на видеосалонах и пленках VHS, никогда не забудет близнецов Ван Дамм из «Двойного удара». И, конечно, фарс раннего российского кинематографа «Ширли-Мырли».

Сейчас на наших глазах рождается очередной разворот вечной истории, но теперь уже с футбольным акцентом.

Разлученные близнецы могут встретиться в финале Евро. Одного зовут Дидье, другого Гарет.

Команда всегда продолжение своего тренера — в характере, темпераменте и эмоциях. Сборные Англии и Франции на этом чемпионате смотрятся как зеркальное отражение и продолжение друг друга.

Дешам и Саутгейт выбрали «примитивизм» своим футбольным направлением. Они сумели доказать, что это тоже приносит кассу. Сборные в одной игре от Берлина.

Футбол

Евро 2024
1/2 финала, 9.07.2024, 22:00

Испания-Франция-

Наличие в каждой линии звезд мирового масштаба не подразумевает эффектного футбола. Таланты Мбаппе, Беллингема, Дембеле и Сака в клубах делают их исключительными. В сборной они — одни из.

Этим тренерам не нужны забивные нападающие. На чемпионате мира в России (победном для Франции) Оливье Жиру не нанес ни одного удара в створ. В Германии, выходя на замену, он этим тоже себя не утруждает. А те, кто в старте, — тем более.

Лучший бомбардир Англии Харри Кейн гораздо важнее Саутгейту в обороне и переходных фазах, чем в качестве игрока штрафной. Не забили — не страшно, отбились — замечательно. «Футбол заключается в забитии голов, что ли?» — как вопрошал выдающийся защитник Вадим Евсеев.

Франция — в полуфинале, не сделав ни одного гола с игры. Англия два матча подряд попадает в створ ворот только после 80-й минуты.

Важнее другое — Дешам и компания за пять матчей пропустили ничтожно мало, только один мяч (Левандовски с пенальти), Саутгейт — три.

Близнецы все время шагают по краю. Обеим командам пришлось дожить до серии пенальти в своих четвертьфиналах.

Тренеры приготовили соперникам сюрпризы: французы поставили бить тех, кто к «точке» подходил в своей карьере едва ли. Герой предыдущей серии на этом Евро вратарь португальцев Кошта не знал толком, чего ждать от Кунде и Барколя.

Теперь он с Криштиану будет смотреть футбол по телевизору.

Дизайнерская бутылочка с именами и вариантами ударов швейцарцев от английских тренеров Джордану Пикфорду уже стала легендой.

На групповом этапе могло показаться, что 9-балльный шторм критики утопит сборные двух морских держав и их главных тренеров.

Тех, кого еще недавно носили на руках, обливали пивом в прямом смысле. Они выжили.

Футбол

Евро 2024
1/2 финала, 10.07.2024, 22:00

Нидерланды-Англия-

Полуфинал дал возможность Саутгейту и Дешаму впервые ответить болельщикам и прессе. Англичанин и вовсе перешел в атаку, обвинив газетчиков и телевизионщиков в помощи швейцарцам. Они все эти дни муссировали новую стратегию игры англичан и с точностью называли стартовый состав. Что это, если не помощь Якину?

Дешам встал на защиту от прессы Мбаппе и обошелся мягким словосочетанием «неконструктивная критика».

Полуфинал меняет отношение к команде и риторику вокруг.

«Если плохая игра дает результат, то насколько она плоха?» — вопрос уже риторический.

Нет никаких сомнений, Дешам и Саутгейт не откажутся от своих принципов против самых играющих команд чемпионата. Как раз наоборот. Мы увидим пик закрытой игры, если можно так выразиться. Испания и Нидерланды получат в свое распоряжение мяч, контроль, опасные моменты, все возможные «иксджи». Они будут искать, творить, держать всех в напряжении — играть в то, что принято называть футболом.

Франция и Англия — терпеливо ждать и издеваться над нами. Время и точность ударов Сака со Швейцарией и Беллингема со Словакией дали англичанам больше чем уверенность — биополе победы: когда надо, они забьют и выиграют.

У французов оно давно, с момента триумфа в «Лужниках».

Так зачем им спешить и суетиться?

В след за героем знаменитого видео близнецы Дешам и Саутгейт могли бы сказать: «Я в своем познании настолько преисполнился, что как будто бы уже сто триллионов миллиардов лет проживаю на триллионах таких же планет, как эта Земля. Мне этот мир абсолютно понятен. И я ищу здесь только одного — покоя, удовлетворения и вот этой гармонии от слияния с бесконечным вечным».

Есть ощущение, что они это и найдут. Скоро. В Берлине.

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Нидерланды
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ФРГ
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Италия
Италия
1996
Англия
1
Германия
Германия
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Чехия
Чехия
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Франция
Франция
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Англия
Англия
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
2020
11 стран Европы
1
Италия
Италия
2
Англия
Англия
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Испания
Испания
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