УЕФА не снимет Цвайера с полуфинала Евро-2024 Нидерланды — Англия из-за скандала с договорными играми

Цвайер в 2014 году был дисквалифицирован на шесть месяцев после обвинений в получении взятки в размере 300 евро и в организации договорных матчей в немецком первенстве в 2005 году. Тогда в Немецком футбольном союзе тогда признали, что Цвайер принял взятку от своего коллеги, но преднамеренных действий, направленных на реализацию задуманного его коллегой, у Цвайера выявлено не было.
В 2021 году полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем, будучи игроком дортмундской «Боруссии», раскритиковал работу Цвайера в матче с «Баварией» (2:3) в матче Бундеслиги: «Вы даете главный матч в Германии арбитру, у которого была договорная игра в карьере. Чего вы ожидаете?» За это игрока оштрафовали на 40 тысяч евро.
Ранее появились слухи, что Цвайера могут заменить. Но по данным источника, УЕФА после проведенной проверки утвердил решение о назначении Цвайера на полуфинальный матч Евро-2024.
Матч Нидерланды — Англия состоится 10 июля, начало — в 22:00 мск.