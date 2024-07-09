УЕФА не снимет Цвайера с полуфинала Евро-2024 Нидерланды — Англия из-за скандала с договорными играми

Цвайер в 2014 году был дисквалифицирован на шесть месяцев после обвинений в получении взятки в размере 300 евро и в организации договорных матчей в немецком первенстве в 2005 году. Тогда в Немецком футбольном союзе тогда признали, что Цвайер принял взятку от своего коллеги, но преднамеренных действий, направленных на реализацию задуманного его коллегой, у Цвайера выявлено не было.