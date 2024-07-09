Испанцев проверят на потери

В первом полуфинале чемпионата Европы, который состоится сегодня в Мюнхене, встретятся сборные, по ходу первенства сделавшие все, чтобы радикально поменять представления о себе и своих возможностях. Французская с ее, казалось, полным набором чемпионских качеств, оказалась слишком скучной и неэффективной в атаке. Испанская, вроде бы еще сыроватая для того, чтобы замахиваться на успех в топовом турнире, чередой ярких выступлений заставила забыть о сомнениях и оговорках на свой счет. Хотя ее кадровые потери перед полуфиналом все-таки выглядят не таким уж и эфемерным фактором, чтобы можно было не положить его на французскую чашечку весов.

Сборная Франции дошла до полуфинала чемпионата Европы благодаря крепости обороны и мастерству вратаря Майка Меньяна, а сборная Испании — благодаря эффективной атаке | Источник: AP 2023

О том, что со сборной Франции, хотя она уже и в полуфинале, творится на немецком чемпионате Европы что-то не то, можно было бы догадаться, даже пропустив всю ту часть турнира, что уже осталась позади. Достаточно было, допустим, посмотреть, кому посвящены перед мюнхенским матчем главные футбольные материалы в L"Equipe. А посвящены они Майку Меньяну и тем его знаменитым предшественникам, которым прежде доводилось защищать ворота французской команды, когда она завоевывала свои титулы, — Жоэлю Батсу, Фабьену Бартезу, Уго Льорису. И это уже режет глаз, потому что сами Батс, Бартез и Льорис, как бы хороши они в свое время ни были, никогда такой чести — заполнить собой чуть ли не все газетное пространство, отданное под анализ расклада перед встречей исключительной важности, — не удостоились бы. Были люди, более подходящие на роль вожаков и героев, — Мишель Платини, Зинедин Зидан, Тьерри Анри, Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн. И естественная среда их обитания располагалась на противоположном от вратарской зоны ответственности участке поля.

Но сейчас-то к выбору не придерешься. А в ком, если не в Меньяне, весь чемпионат надежном, выручавшем в обоих раундах play-off, в четвертьфинале против португальцев не сплоховавшем в серии пенальти, увидеть главного французского героя, главную французскую надежду? В Килиане Мбаппе, который играет в «мерцающем» режиме, вспышками? В Антуане Гризманне, иногда ужасно неловком, иногда растворяющемся на поле так, что не найти и с лупой? В ком-то из их партнеров по атаке, тоже игроков с громкими именами и большим потенциалом, у которых вообще ничего не клеится, какие бы расстановки ни пробовал тренер Дидье Дешам? А испробовано было уже немало, и вряд ли хоть какой-то из вариантов навел на мысль, что вот оно, идеальное сочетание, что на нем надо бы остановиться.

Сборная Франции к полуфиналу подошла с тремя забитыми на чемпионате голами.

Тремя голами в пяти матчах, два из которых соперники отправили в собственные ворота, а один Мбаппе забил в чужие с одиннадцатиметровой отметки! А самое печальное для ее поклонников заключается в том, что примерно на три гола французы за это время и наиграли, что в четверку сильнейших они проникли, строго говоря, все время борясь за выживание, — не на таланте тех, кто должен был им искрить, а на все еще колоссальной крепости обороны и вратарском хладнокровии. Однажды же их не хватит.

А ощущение, что может не хватить именно в ближайшем матче, безусловно, очень сильное, потому что как раз казавшаяся недавно сыроватой для по-настоящему крутого взлета сборная Испании на этом чемпионате предстала такой, какой по идее обязана была быть ее соперница, — свежей, сбалансированной и уж с остротой дефицита не испытывающей.

При этом четвертьфинал против сборной Германии только добавил ее облику чемпионских штрихов. До него было принято восхищаться резвостью и резкостью Нико Уильямса, мудростью и щедростью Ламина Ямаля, совершенно не сочетающимися с 16-летним возрастом, мобильностью и точностью Родри и Фабиана Руиса, подключениями Марка Кукурельи и в принципе легкостью и логичностью всей этой конструкции, придуманной наставником Луисом де ла Фуэнте. Матч против хозяев чемпионата показал, что вдобавок у испанцев есть еще и характер, позволяющий выдерживать жесткие рубки, а решающие голы забивать на излете овертайма, а еще — что она может и подстраиваться под обстоятельства, адаптируя систему: начинала, как обычно, с двумя вингерами, в конце основного времени осталась без них, а в дополнительное и вовсе играла чуть ли не в четыре чистых нападающих. И ничего, всякий раз была вполне состоятельна.

№19 — Ламин Ямаль, №17 — Нико Уильямс | Источник: Reuters

Обнаружить веские поводы для оптимизма перед полуфиналом переживающим за сборную Франции, что уж тут говорить, непросто. Но все же можно, даже если плюнуть на слепую веру в то, что Мбаппе когда-то же привыкнет к закрывающей сломанный нос маске и разбегается как следует, или в то, что все до сих пор происходившее с французами — часть хитрого плана, предполагающего экономию энергии под последние матчи. Поводы — прежде всего в кадровых потерях испанцев, которые, как ни крути, выглядят довольно значительными.

Футбол Евро 2024 1/2 финала, 9.07.2024, 22:00 Испания - Франция -

Проще всего, видимо, пережить ту, которую повлек за собой грубый фол немца Тони Крооса. В конце концов, заменивший выведенного им из строя Педри Дани Ольмо выделялся в матче против сборной Германии и в принципе чрезвычайно органичен в роли чертика из табакерки, внезапно врывающегося в свободные зоны на переднем краю. Игрока с этими навыками, кстати, явно не хватало, чтобы расшатать французские тылы, слегка монотонным бельгийцам и португальцам.

Но, помимо Педри, есть еще и нарвавшиеся на дисквалификации Робен Ле Норман и Дани Карвахаль. А вот это уже беда серьезная, вынуждающая констатировать, что хорошего напарника в центр защиты Эмерику Лапорту теперь подобрать тяжело. Разве что универсал Начо, но тогда придется закрывать правый край то ли привыкшим действовать на противоположном Алехандро Гримальдо, то ли 38-летним ветераном Хесусом Навасом. А это значит, подставлять их под Мбаппе и сохранившего, в отличие от некоторых партнеров, хотя бы исключительную резвость Тео Эрнандеса. Заранее напрочь лишать сборную Франции достоинств и шансов нащупать слабости у противника — еще большая глупость, чем считать ее неброский путь в четверку до мелочей просчитанным планом.