Испанцев проверят на потери

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
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тв
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Группа BЗавершен
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Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаНе начался
тв
22:00ИспанияФранция
1/2 финалаНе начался
тв
10.07НидерландыАнглия
ФиналНе начался
14.07W49W50
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Словения
33
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2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
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Группа E
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Румыния
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Бельгия
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Словакия
34
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3
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4
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08:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Испанцев проверят на потери

В полуфинале чемпионата Европы они играют со сборной Франции.

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В первом полуфинале чемпионата Европы, который состоится сегодня в Мюнхене, встретятся сборные, по ходу первенства сделавшие все, чтобы радикально поменять представления о себе и своих возможностях. Французская с ее, казалось, полным набором чемпионских качеств, оказалась слишком скучной и неэффективной в атаке. Испанская, вроде бы еще сыроватая для того, чтобы замахиваться на успех в топовом турнире, чередой ярких выступлений заставила забыть о сомнениях и оговорках на свой счет. Хотя ее кадровые потери перед полуфиналом все-таки выглядят не таким уж и эфемерным фактором, чтобы можно было не положить его на французскую чашечку весов.

Сборная Франции дошла до полуфинала чемпионата Европы благодаря крепости обороны и мастерству вратаря Майка Меньяна, а сборная Испании — благодаря эффективной атаке | Источник: AP 2023

О том, что со сборной Франции, хотя она уже и в полуфинале, творится на немецком чемпионате Европы что-то не то, можно было бы догадаться, даже пропустив всю ту часть турнира, что уже осталась позади. Достаточно было, допустим, посмотреть, кому посвящены перед мюнхенским матчем главные футбольные материалы в L"Equipe. А посвящены они Майку Меньяну и тем его знаменитым предшественникам, которым прежде доводилось защищать ворота французской команды, когда она завоевывала свои титулы, — Жоэлю Батсу, Фабьену Бартезу, Уго Льорису. И это уже режет глаз, потому что сами Батс, Бартез и Льорис, как бы хороши они в свое время ни были, никогда такой чести — заполнить собой чуть ли не все газетное пространство, отданное под анализ расклада перед встречей исключительной важности, — не удостоились бы. Были люди, более подходящие на роль вожаков и героев, — Мишель Платини, Зинедин Зидан, Тьерри Анри, Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн. И естественная среда их обитания располагалась на противоположном от вратарской зоны ответственности участке поля.

Но сейчас-то к выбору не придерешься. А в ком, если не в Меньяне, весь чемпионат надежном, выручавшем в обоих раундах play-off, в четвертьфинале против португальцев не сплоховавшем в серии пенальти, увидеть главного французского героя, главную французскую надежду? В Килиане Мбаппе, который играет в «мерцающем» режиме, вспышками? В Антуане Гризманне, иногда ужасно неловком, иногда растворяющемся на поле так, что не найти и с лупой? В ком-то из их партнеров по атаке, тоже игроков с громкими именами и большим потенциалом, у которых вообще ничего не клеится, какие бы расстановки ни пробовал тренер Дидье Дешам? А испробовано было уже немало, и вряд ли хоть какой-то из вариантов навел на мысль, что вот оно, идеальное сочетание, что на нем надо бы остановиться.

Сборная Франции к полуфиналу подошла с тремя забитыми на чемпионате голами.

Тремя голами в пяти матчах, два из которых соперники отправили в собственные ворота, а один Мбаппе забил в чужие с одиннадцатиметровой отметки! А самое печальное для ее поклонников заключается в том, что примерно на три гола французы за это время и наиграли, что в четверку сильнейших они проникли, строго говоря, все время борясь за выживание, — не на таланте тех, кто должен был им искрить, а на все еще колоссальной крепости обороны и вратарском хладнокровии. Однажды же их не хватит.

А ощущение, что может не хватить именно в ближайшем матче, безусловно, очень сильное, потому что как раз казавшаяся недавно сыроватой для по-настоящему крутого взлета сборная Испании на этом чемпионате предстала такой, какой по идее обязана была быть ее соперница, — свежей, сбалансированной и уж с остротой дефицита не испытывающей.

При этом четвертьфинал против сборной Германии только добавил ее облику чемпионских штрихов. До него было принято восхищаться резвостью и резкостью Нико Уильямса, мудростью и щедростью Ламина Ямаля, совершенно не сочетающимися с 16-летним возрастом, мобильностью и точностью Родри и Фабиана Руиса, подключениями Марка Кукурельи и в принципе легкостью и логичностью всей этой конструкции, придуманной наставником Луисом де ла Фуэнте. Матч против хозяев чемпионата показал, что вдобавок у испанцев есть еще и характер, позволяющий выдерживать жесткие рубки, а решающие голы забивать на излете овертайма, а еще — что она может и подстраиваться под обстоятельства, адаптируя систему: начинала, как обычно, с двумя вингерами, в конце основного времени осталась без них, а в дополнительное и вовсе играла чуть ли не в четыре чистых нападающих. И ничего, всякий раз была вполне состоятельна.

№19 — Ламин Ямаль, №17 — Нико Уильямс | Источник: Reuters

Обнаружить веские поводы для оптимизма перед полуфиналом переживающим за сборную Франции, что уж тут говорить, непросто. Но все же можно, даже если плюнуть на слепую веру в то, что Мбаппе когда-то же привыкнет к закрывающей сломанный нос маске и разбегается как следует, или в то, что все до сих пор происходившее с французами — часть хитрого плана, предполагающего экономию энергии под последние матчи. Поводы — прежде всего в кадровых потерях испанцев, которые, как ни крути, выглядят довольно значительными.

Футбол

Евро 2024
1/2 финала, 9.07.2024, 22:00

Испания-Франция-

Проще всего, видимо, пережить ту, которую повлек за собой грубый фол немца Тони Крооса. В конце концов, заменивший выведенного им из строя Педри Дани Ольмо выделялся в матче против сборной Германии и в принципе чрезвычайно органичен в роли чертика из табакерки, внезапно врывающегося в свободные зоны на переднем краю. Игрока с этими навыками, кстати, явно не хватало, чтобы расшатать французские тылы, слегка монотонным бельгийцам и португальцам.

Но, помимо Педри, есть еще и нарвавшиеся на дисквалификации Робен Ле Норман и Дани Карвахаль. А вот это уже беда серьезная, вынуждающая констатировать, что хорошего напарника в центр защиты Эмерику Лапорту теперь подобрать тяжело. Разве что универсал Начо, но тогда придется закрывать правый край то ли привыкшим действовать на противоположном Алехандро Гримальдо, то ли 38-летним ветераном Хесусом Навасом. А это значит, подставлять их под Мбаппе и сохранившего, в отличие от некоторых партнеров, хотя бы исключительную резвость Тео Эрнандеса. Заранее напрочь лишать сборную Франции достоинств и шансов нащупать слабости у противника — еще большая глупость, чем считать ее неброский путь в четверку до мелочей просчитанным планом.

Алексей Доспехов

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