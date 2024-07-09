Испанцев проверят на потери
В полуфинале чемпионата Европы они играют со сборной Франции.
В полуфинале чемпионата Европы они играют со сборной Франции.
В первом полуфинале чемпионата Европы, который состоится сегодня в Мюнхене, встретятся сборные, по ходу первенства сделавшие все, чтобы радикально поменять представления о себе и своих возможностях. Французская с ее, казалось, полным набором чемпионских качеств, оказалась слишком скучной и неэффективной в атаке. Испанская, вроде бы еще сыроватая для того, чтобы замахиваться на успех в топовом турнире, чередой ярких выступлений заставила забыть о сомнениях и оговорках на свой счет. Хотя ее кадровые потери перед полуфиналом все-таки выглядят не таким уж и эфемерным фактором, чтобы можно было не положить его на французскую чашечку весов.
О том, что со сборной Франции, хотя она уже и в полуфинале, творится на немецком чемпионате Европы что-то не то, можно было бы догадаться, даже пропустив всю ту часть турнира, что уже осталась позади. Достаточно было, допустим, посмотреть, кому посвящены перед мюнхенским матчем главные футбольные материалы в L"Equipe. А посвящены они Майку Меньяну и тем его знаменитым предшественникам, которым прежде доводилось защищать ворота французской команды, когда она завоевывала свои титулы, — Жоэлю Батсу, Фабьену Бартезу, Уго Льорису. И это уже режет глаз, потому что сами Батс, Бартез и Льорис, как бы хороши они в свое время ни были, никогда такой чести — заполнить собой чуть ли не все газетное пространство, отданное под анализ расклада перед встречей исключительной важности, — не удостоились бы. Были люди, более подходящие на роль вожаков и героев, — Мишель Платини, Зинедин Зидан, Тьерри Анри, Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн. И естественная среда их обитания располагалась на противоположном от вратарской зоны ответственности участке поля.
Но сейчас-то к выбору не придерешься. А в ком, если не в Меньяне, весь чемпионат надежном, выручавшем в обоих раундах play-off, в четвертьфинале против португальцев не сплоховавшем в серии пенальти, увидеть главного французского героя, главную французскую надежду? В Килиане Мбаппе, который играет в «мерцающем» режиме, вспышками? В Антуане Гризманне, иногда ужасно неловком, иногда растворяющемся на поле так, что не найти и с лупой? В ком-то из их партнеров по атаке, тоже игроков с громкими именами и большим потенциалом, у которых вообще ничего не клеится, какие бы расстановки ни пробовал тренер Дидье Дешам? А испробовано было уже немало, и вряд ли хоть какой-то из вариантов навел на мысль, что вот оно, идеальное сочетание, что на нем надо бы остановиться.
Тремя голами в пяти матчах, два из которых соперники отправили в собственные ворота, а один Мбаппе забил в чужие с одиннадцатиметровой отметки! А самое печальное для ее поклонников заключается в том, что примерно на три гола французы за это время и наиграли, что в четверку сильнейших они проникли, строго говоря, все время борясь за выживание, — не на таланте тех, кто должен был им искрить, а на все еще колоссальной крепости обороны и вратарском хладнокровии. Однажды же их не хватит.
А ощущение, что может не хватить именно в ближайшем матче, безусловно, очень сильное, потому что как раз казавшаяся недавно сыроватой для по-настоящему крутого взлета сборная Испании на этом чемпионате предстала такой, какой по идее обязана была быть ее соперница, — свежей, сбалансированной и уж с остротой дефицита не испытывающей.
При этом четвертьфинал против сборной Германии только добавил ее облику чемпионских штрихов. До него было принято восхищаться резвостью и резкостью Нико Уильямса, мудростью и щедростью Ламина Ямаля, совершенно не сочетающимися с 16-летним возрастом, мобильностью и точностью Родри и Фабиана Руиса, подключениями Марка Кукурельи и в принципе легкостью и логичностью всей этой конструкции, придуманной наставником Луисом де ла Фуэнте. Матч против хозяев чемпионата показал, что вдобавок у испанцев есть еще и характер, позволяющий выдерживать жесткие рубки, а решающие голы забивать на излете овертайма, а еще — что она может и подстраиваться под обстоятельства, адаптируя систему: начинала, как обычно, с двумя вингерами, в конце основного времени осталась без них, а в дополнительное и вовсе играла чуть ли не в четыре чистых нападающих. И ничего, всякий раз была вполне состоятельна.
Обнаружить веские поводы для оптимизма перед полуфиналом переживающим за сборную Франции, что уж тут говорить, непросто. Но все же можно, даже если плюнуть на слепую веру в то, что Мбаппе когда-то же привыкнет к закрывающей сломанный нос маске и разбегается как следует, или в то, что все до сих пор происходившее с французами — часть хитрого плана, предполагающего экономию энергии под последние матчи. Поводы — прежде всего в кадровых потерях испанцев, которые, как ни крути, выглядят довольно значительными.
Проще всего, видимо, пережить ту, которую повлек за собой грубый фол немца Тони Крооса. В конце концов, заменивший выведенного им из строя Педри Дани Ольмо выделялся в матче против сборной Германии и в принципе чрезвычайно органичен в роли чертика из табакерки, внезапно врывающегося в свободные зоны на переднем краю. Игрока с этими навыками, кстати, явно не хватало, чтобы расшатать французские тылы, слегка монотонным бельгийцам и португальцам.
Но, помимо Педри, есть еще и нарвавшиеся на дисквалификации Робен Ле Норман и Дани Карвахаль. А вот это уже беда серьезная, вынуждающая констатировать, что хорошего напарника в центр защиты Эмерику Лапорту теперь подобрать тяжело. Разве что универсал Начо, но тогда придется закрывать правый край то ли привыкшим действовать на противоположном Алехандро Гримальдо, то ли 38-летним ветераном Хесусом Навасом. А это значит, подставлять их под Мбаппе и сохранившего, в отличие от некоторых партнеров, хотя бы исключительную резвость Тео Эрнандеса. Заранее напрочь лишать сборную Франции достоинств и шансов нащупать слабости у противника — еще большая глупость, чем считать ее неброский путь в четверку до мелочей просчитанным планом.
Алексей Доспехов