Полузащитник сборной Франции Рабьо: Мы хотим вывести Ямаля из зоны комфорта

«Я думаю, он показал себя игроком, способным справиться со стрессом, у него много качеств. Он показал, что умеет играть, мы знаем, из чего он сделан и что у него есть хладнокровие. Логично, что сыграть в полуфинале может быть немного сложно, но это будет зависеть от того, сможем ли мы оказать на него давление. Мы хотим вывести его из его зоны комфорта. Если он хочет выйти в финал, ему придётся сделать больше, чем обычно», — приводит слова Рабьо Mundo Deportivo.