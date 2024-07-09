Кукурелья: Если сборная Испании закончит сезон победой на Евро-2024, это будет просто прекрасно

«Мы очень устали! Но дойти до полуфинала и оказаться в двух матчах от завоевания трофея — огромная радость. Отпуск? Не ранее 15 июля! Это был трудный сезон, и этот турнир долгое время держит нас вдали от семей. Но если мы закончим победой на Евро, это будет просто прекрасно и порадует многих людей», — цитирует пресс-служба УЕФА Кукурелью.