BBC выступила с заявлением из-за скандала вокруг Криштиану Роналду на Евро-2024

«Подпись была просто задумана как игра слов, которую мы уже много раз делали в аналитических графиках. Никакого оскорбления не было. Мы неоднократно положительно отзывались о Роналду, в том числе когда перед матчем Жозе Фонте подчеркнул преданность Роналду тренировкам, сказав, что именно поэтому “он один из лучших в истории”. В перерыве Гари Линекер и Алан Ширер провели долгий анализ движений Роналду, назвав их “абсолютно фантастическими”. После серии пенальти Гари Линекер и Алан Ширер отметили мужество и веру Роналду, которые позволили ему первым нанести удар.



Ни в коем случае эксперты не высказывались чрезмерно критически в адрес Роналду, и в контексте программы в целом тон по отношению к нему был неизменно уважительным. Однако мы понимаем, что некоторые зрители остались недовольны графикой, и передали отзыв производственной группе, чтобы помочь им в дальнейшей работе», — приводит заявление BBC Dailymail.