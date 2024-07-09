Люк Шоу: Не понимаю критики в адрес Саутгейта, он вывел сборную Англии на новый уровень

«Я не понимаю критики. То, что он сделал для страны и нас, игроков, — он вывел нас на новый уровень. Ни один тренер не был столь успешен в последнее время. Мы, игроки, любим его, он именно тот, кто нам нужен. Он позволяет нам выходить на поле и быть лучшими. Он проявил большую веру и доверие, выбрав меня», — приводит слова Шоу BBC.