Райт: Роналду уже не тянет, он не может совершить движение, не может обыграть защитников

«Португалия должна быть очень разочарована этим вылетом хотя бы из-за того, насколько хорош их состав — от защиты до нападения.



Учитывая то, как Криштиану Роналду сыграл на Евро-2024, каким бы великим он ни был, Диогу Жота, бесспорно, должен быть разочарован тем, что не смог выйти на поле в матче против Франции в четвертьфинале.



Судя по тому, что я видел, Роналду уже не тянет этот уровень. Как бы он ни был хорош, в какой бы форме он ни был, каким бы целеустремленным он ни был, видно, что сейчас он просто не может отправить мяч в ворота, совершить движение, чтобы пробить головой, не может обыграть защитника соперника», — приводит слова Райта Daily Mail.