Жена Альваро Мораты отреагировала на критику СМИ в адрес своего мужа | Источник: Getty Images

Накануне, 8 июля, на El Confidencial вышла статья под заголовком «Мората — капитан, который позорит Испанию, и не только своей плохой формой на Евро».

«Я ненавижу играть роль жертвы и нагнетать скандал, но эта ситуация, извините, мне не кажется нормальной. Единственное, что я вижу, — бездарный журналист вот с таким заголовком за день до полуфинала Испании», — приводит слова Кампелло Daily Mail.