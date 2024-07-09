Футболист «Жироны» объяснил, что чувствует Килиан Мбаппе, играя в маске на Евро

«Это нормально, что Мбаппе проявляет себя не на 100%, потому что с маской неудобно играть. Твоя голова, даже если ты этого не хочешь, думает о том, чтобы защитить повреждённое место. Это было видно в игре против Португалии, когда мяч попал в Мбаппе и он остался на газоне. Он смог продолжить игру, но в итоге тренеру всё равно пришлось заменить Килиана», — приводит слова Шарлеса Диаса интернет-портал Relevo.