Главная проблема сборной Франции на Евро. Нет, это не форма Мбаппе

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаНе начался
тв
22:00ИспанияФранция
1/2 финалаНе начался
тв
10.07НидерландыАнглия
ФиналНе начался
тв
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17:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Главная проблема сборной Франции на Евро. Нет, это не форма Мбаппе

Дешам на Евро «потерял» Гризманна. У Антуана нет ни голов, ни голевых передач.

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Испания — Франция, Евро-2024, 9 июля 2024: как играет Антуан Гризманн на чемпионате Европы, конфликт с Дидье Дешамом | Источник: Чемпионат.com

Сборная Франции, как и прогнозировалось, идёт к финалу Евро-2024. Но чего точно не ждали, так это отсутствия голов у команды Дидье Дешама на этом чемпионате Европы. С такой-то атакой во главе с Килианом Мбаппе! Свой единственный мяч французы забили не с игры, а с пенальти. Ещё в двух случаях победы им приносили автоголы соперников — австрийца Максимилиана Вёбера и бельгийца Яна Вертонгена. В полуфинале с Испанией подобное, скорее всего, не прокатит — нужно забивать самим.

Футбол

Евро 2024
1/2 финала, 9.07.2024, 22:00

Испания-Франция-

На первый взгляд, главной проблемой сборной Франции кажется травма Мбаппе. Из-за перелома носа Килиан вынужден играть в маске, которая, быть может, мешает ему даже больше, чем защитники соперника. Но если это и главная проблема, то отнюдь не единственная серьёзная. Триумфаторы ЧМ-2018 в России страдают ещё и из-за состояния своего лучшего творца — Антуана Гризманна. Форвард «Атлетико» тоже выглядит со стороны каким-то потерянным.

Источник: AFP 2023

Пока это худший в карьере Гризманна чемпионат Европы по статистике результативных действий. На своём первом Евро, в 2016-м, Антуан забил шесть мячей и сделал две голевые передачи в семи матчах. И стал лучшим бомбардиром турнира. На Евро-2020, который, как мы помним, на самом деле прошёл в 2021 году, Гризманн ограничился только одним голом в четырёх матчах. Трудно выступить хуже, чем тогда, будучи форвардом сборной Франции и партнёром Мбаппе (который, к слову, на прошлом Евро вообще не забивал). Но пока Антуану это удаётся.

На двух последних чемпионатах мира Гризманн обязательно совершал результативные действия. На победном ЧМ-2018 Антуан забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи в семи матчах. На ЧМ-2022 он стал автором трёх голевых передач в семи играх. Только 10 лет назад — на первом в карьере Гризманна ЧМ-2014 — у него 0+0 в пяти матчах.

Источник: Reuters

Интересная деталь из жизни сборной Франции. О том, что форвард «Атлетико» находится не в лучшем психологическом состоянии, рассказал по ходу чемпионата Европы… сам Мбаппе.

«В последнее время он был немного напряжён, — признался Килиан. — Я считаю это несправедливым. Особенно с учётом того, что эта критика исходит из Франции. Он переживает трудное время, но мы должны его поддержать, ведь Антуан многое сделал для сборной. Он подвергается нападкам — мне от этого немного больно. Гризманн всегда отдавал все силы ради сборной Франции и обладал правильным мышлением. Поддержите его, ведь он важный игрок для нас».

Источник: AP 2023

Этот комментарий Килиана явно не понравился Дидье Дешаму.

«У Гризманна нет депрессии! — сказал как отрезал главный тренер сборной Франции. — Я здесь не для того, чтобы судить о том, что о них [игроках] пишут и говорят. Важно то, что я говорю им. Антуан, Маркус Тюрам — в их игре есть положительные моменты. Но есть и вещи, в которых можно добиться прогресса».

Источник: Reuters

Любопытно, что по статистике Гризманн как будто и не просел на Евро-2024 по сравнению с ЧМ-2022 и Евро-2020. Кое в чём стал даже лучше. По данным Sofascore, в среднем за 90 минут Антуан, например, наносит ощутимо больше ударов по воротам и чуть-чуть чаще попадает в створ.


Евро-2024
ЧМ-2022
Евро-2020
Удары (всего)
2,7
1,0
1,7
Удары в створ
0,9
0,5
0,7
Точные передачи на чужой трети
16,2
13,9
=16,4
Пасы под удар
2,2
3,6
2,5
Обводки
0,4
0,6
0,7
Выигранные единоборства
52%
58%
53%

К цифрам, конечно, можно относиться по-разному. В конце концов, имеет значение только то, как воспринимает игру своего форварда Дешам. Тренер заменил Гризманна в четвертьфинале с Португалией уже в середине второго тайма — первым в составе сборной Франции.

До этого Дешам не поставил Антуана в основу на матч 3-го тура группового этапа с Польшей. Французские СМИ сообщали, что это решение Дидье очень не понравилось Гризманну. Форвард хотел играть, чтобы оставаться в тонусе. По информации Le Parisien, тренер больше не общается с Антуаном по-дружески и не рассматривает его как железного игрока основы. Между ними наблюдается некоторая отстранённость.

L'Equipe утверждает, что Дешам думает над тем, чтобы оставить Гризманна в запасе в полуфинале. По мнению французских экспертов, Антуан стал менее резким игроком, что нормально для 33-летнего футболиста. Но умение решать эпизоды у звезды сборной Франции точно никуда не пропало. Иначе в прошедшем сезоне у него не было бы 16+6 за «Атлетико» в Примере и 6+1 в Лиге чемпионов.

В матче с Испанией, где Антуан сделал себе имя, французам важно найти «потерянного» Гризманна. Пусть даже в роли джокера. Потому что Мбаппе, кажется, окончательно потерял своё лицо бомбардира, надев чёрную маску.

Автор: Анатолий Романов

Португалия
0:0
По пенальти: 3:5Основное время: 0:0 (0:0)
Франция
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СССР
СССР
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ФРГ
ФРГ
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