Из каких академий испанцы на Евро? Почему баскских воспитанников так много?
Спойлер: из-за политики «Атлетика».
Спойлер: из-за политики «Атлетика».
Сборная Испании на Евро-2024 точно не была бы такой яркой без академии «Атлетика»: в воротах спасает Унаи Симон, центр защиты невозможен без Эмерика Лапорта, на фланге атаки искрит Нико Уильямс.
А сколько вообще воспитанников «Атлетика» в заявке? Больше «Реала» и «Барселоны»? Чтобы не запутаться с термином, возьмем за основу определение от ФИФА: игрок, проведший минимум 3 года в возрасте от 15 до 21 года. Педри — воспитанник «Барселоны», хотя пришел в клуб 17-летним игроком, уже дебютировавшим за «Лас-Пальмас». Но цельные три года провел только в «Барсе».
Похожая ситуация у Родри: до 17 лет был в академии «Атлетико», ушел в «Вильярреал», там провел 5 лет и вернулся в Мадрид. Поэтому он считается воспитанником «Вильярреала».
Нико Уильямс и Ламин Ямаль — не только крылья этой сборной, но и отображение баланса на первом месте: по 5 воспитанников от академии «Атлетика» и «Барселоны».
Удивляет не только «Атлетик»: Сосьедад сразу за «Реалом» — крошечная Страна Басков (население — меньше 5% от всей Испании) дала этой сборной сразу 7 игроков.
А как так вышло?
В 1911-м «Атлетик» выиграл Кубок Испании — и чуть не потерял его сразу же: федерация вела борьбу против иностранцев и оставила трофей, но заставила пропустить следующий розыгрыш. В ответ клуб объявил об отказе от иностранцев. Тогда казалось, что это просто решение, псих против федерации, который пройдет.
Но в Бильбао оставили лимит — и превратили в клубную философию, без которой нельзя представить «Атлетик». Фанаты благодарны, но такая принципиальность несет сложность — ее хорошо объяснял Эрнесто Вальверде:
— «Атлетик» отличается от любой другой работы. Если у вас проблемы, то в другом клубе вы выходите на огромный рынок и подбираете игроков. Ваши скауты ищут повсюду. В «Атлетике» все иначе. Здесь необходимо подстраиваться под характеристики игроков, потому что вы точно знаете: найти кого-то еще будет непросто.
Трансферы почти никогда не вариант — хотя порой «Атлетик» позволяет себе выложить 32 млн евро на Иньиго Мартинеса из «Сосьедада». Но за 126 лет существования клуб потратил на покупки меньше, чем «ПСЖ» на Неймара.
Сэкономленные деньги вкладываются в развитие молодежи. Страна Басков — это меньше трех миллионов человек в Испании и Франции, так что успешное существование клуба напрямую зависит от системы подготовки и поиска талантов. По всему региону разбросаны 150 детских команд-партнеров, которые отправляют в «Атлетик» лучших выпускников — тех, которых упустили скауты (они ищут только в Бискайе — округе Бильбао). Система работает: в топ-20 лучших бомбардиров в истории Ла Лиги — четыре игрока «Атлетика» (включая Тельмо Сарру, выше которого только Роналду и Месси).
Философия предельно сужает трансферные возможности и завязывает результаты на качестве академии (85% основы выпущены системой клуба).
«Местные живут футболом и понимают: если они не выложатся на максимум, “Атлетику” будет тяжело. Этот принцип работает на всех: и на мальчишек из академии, которые с детства мечтают стать профессионалами, и на их тренеров», — рассказывает местный журналист Йон Агириано.
В последние годы политика «Атлетика» стала помягче: игрок любой национальности, прошедший академию (минимум два года) в любом клубе Страны Басков (в том числе Наварра и французская часть), имеет право играть за клуб.
Баскский регион очень странный не только в политическом, но и спортивном плане. Местные иногда ссорятся, но отношения остаются мирными. Во многом из-за политики всей Страны Басков: настаивают на независимости и считают, что совсем не связаны с остальной Испанией.
Хотя местные команды и так считались товарищами, этот факт закрепил их отношения еще крепче. Разногласия есть только среди хардкорных фанатов, который напоминают о привилегиях «Сосьедада» в первой половине прошлого века. Есть четыре главные команды.
● «Атлетик» — символ рабочего класса, разделяет сепаратистские настроения Страны Басков. Уникальный путь «играем только своими» крайне популярен в регионе, фанов больше.
● «Сосьедад» — прима, королевская команда. Первый президент Энрике Пардиньяс — один из создателей Испанского союза клубов, предшественника Федерации футбола Испании.
● «Алавес» — что-то среднее: его не воспринимают как прямого соперника грандам, но там тоже есть заскоки. Например, «Атлетик» принципиально не отдает юных игроков в «Алавес», а там отказывают в продаже лидеров.
● «Эйбар» — главные скромняги. Дружат со всеми.
Скандалы, конечно, бывают — в основном из-за «Атлетика». В 1989-м «Реал Сосьедад» отказался от игры только своими именно из-за «Атлетика»: бискайцы набирали талантов из всех баскских провинций и часто переманивали воспитанников «Сосьедада». После этого клубы договорились не переманивать игроков, но все чаще его нарушают. В основном среди молодежек, хотя есть примеры и среди профи: например, в 2018-м «Атлетик» выманил Иньиго Мартинеса из «Реала», отдали 32 млн евро отступных. Фанаты «Сосьедада» злились — но не на «Атлетик», а скорее на Иньиго: обещал никуда не уходить, должен был стать новым кандидатом — а потом шантажировал клуб и отказался продлевать контракт.
Скоро наверняка пойдет новый виток — как только у «Атлетика» появятся сильные воспитанники из футбольной школы «Антигуоко». Талантов из нее стабильнее забирал «Сосьедад», нашли там Хаби Алонсо. Десять лет школа была связана специальным соглашением с «Реалом», но в 2020-м ее перехватил «Атлетик» и подписал свое соглашение. Тоже на 10 лет.
Этой зимой «Атлетик» тайно подписал предварительный контракт с латералем «Алавеса» Андони Горосабелем, чье соглашение оканчивалось летом. Это задело президента Альфонсо Трокониса, который прошел к прессе и заявил: виноват «Атлетик», снова такого не повторится.
Рядом в Памплоне живет «Осасуна». Она не относится к Стране Басков, зато славится академией: например, Микеля Мерино и Хави Мартинеса воспитали именно там. «Осасуна» относится к «Атлетику» и «Сосьедаду» прохладно — не удивительно: постоянно перехватывают молодых талантов.
Авторы: Руслан Копылов, Тимур Боков