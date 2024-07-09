Из каких академий испанцы на Евро? Почему баскских воспитанников так много?

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Сборная Испании на Евро-2024 точно не была бы такой яркой без академии «Атлетика»: в воротах спасает Унаи Симон, центр защиты невозможен без Эмерика Лапорта, на фланге атаки искрит Нико Уильямс.

А сколько вообще воспитанников «Атлетика» в заявке? Больше «Реала» и «Барселоны»? Чтобы не запутаться с термином, возьмем за основу определение от ФИФА: игрок, проведший минимум 3 года в возрасте от 15 до 21 года. Педри — воспитанник «Барселоны», хотя пришел в клуб 17-летним игроком, уже дебютировавшим за «Лас-Пальмас». Но цельные три года провел только в «Барсе».

Похожая ситуация у Родри: до 17 лет был в академии «Атлетико», ушел в «Вильярреал», там провел 5 лет и вернулся в Мадрид. Поэтому он считается воспитанником «Вильярреала».

Нико Уильямс и Ламин Ямаль — не только крылья этой сборной, но и отображение баланса на первом месте: по 5 воспитанников от академии «Атлетика» и «Барселоны».

Удивляет не только «Атлетик»: Сосьедад сразу за «Реалом» — крошечная Страна Басков (население — меньше 5% от всей Испании) дала этой сборной сразу 7 игроков.

А как так вышло?

Академия «Атлетика» — одна из сильнейших в Испании. У них просто нет другого выхода

В 1911-м «Атлетик» выиграл Кубок Испании — и чуть не потерял его сразу же: федерация вела борьбу против иностранцев и оставила трофей, но заставила пропустить следующий розыгрыш. В ответ клуб объявил об отказе от иностранцев. Тогда казалось, что это просто решение, псих против федерации, который пройдет.

Но в Бильбао оставили лимит — и превратили в клубную философию, без которой нельзя представить «Атлетик». Фанаты благодарны, но такая принципиальность несет сложность — ее хорошо объяснял Эрнесто Вальверде:

— «Атлетик» отличается от любой другой работы. Если у вас проблемы, то в другом клубе вы выходите на огромный рынок и подбираете игроков. Ваши скауты ищут повсюду. В «Атлетике» все иначе. Здесь необходимо подстраиваться под характеристики игроков, потому что вы точно знаете: найти кого-то еще будет непросто.

Трансферы почти никогда не вариант — хотя порой «Атлетик» позволяет себе выложить 32 млн евро на Иньиго Мартинеса из «Сосьедада». Но за 126 лет существования клуб потратил на покупки меньше, чем «ПСЖ» на Неймара.

Источник: David Ramos/Getty Images

Сэкономленные деньги вкладываются в развитие молодежи. Страна Басков — это меньше трех миллионов человек в Испании и Франции, так что успешное существование клуба напрямую зависит от системы подготовки и поиска талантов. По всему региону разбросаны 150 детских команд-партнеров, которые отправляют в «Атлетик» лучших выпускников — тех, которых упустили скауты (они ищут только в Бискайе — округе Бильбао). Система работает: в топ-20 лучших бомбардиров в истории Ла Лиги — четыре игрока «Атлетика» (включая Тельмо Сарру, выше которого только Роналду и Месси).

Источник: EMPICS Sport - EMPICS

Философия предельно сужает трансферные возможности и завязывает результаты на качестве академии (85% основы выпущены системой клуба).

«Местные живут футболом и понимают: если они не выложатся на максимум, “Атлетику” будет тяжело. Этот принцип работает на всех: и на мальчишек из академии, которые с детства мечтают стать профессионалами, и на их тренеров», — рассказывает местный журналист Йон Агириано.

В последние годы политика «Атлетика» стала помягче: игрок любой национальности, прошедший академию (минимум два года) в любом клубе Страны Басков (в том числе Наварра и французская часть), имеет право играть за клуб.

А баскские клубы не ругаются за воспитанников?

Баскский регион очень странный не только в политическом, но и спортивном плане. Местные иногда ссорятся, но отношения остаются мирными. Во многом из-за политики всей Страны Басков: настаивают на независимости и считают, что совсем не связаны с остальной Испанией.

Хотя местные команды и так считались товарищами, этот факт закрепил их отношения еще крепче. Разногласия есть только среди хардкорных фанатов, который напоминают о привилегиях «Сосьедада» в первой половине прошлого века. Есть четыре главные команды.

● «Атлетик» — символ рабочего класса, разделяет сепаратистские настроения Страны Басков. Уникальный путь «играем только своими» крайне популярен в регионе, фанов больше.

● «Сосьедад» — прима, королевская команда. Первый президент Энрике Пардиньяс — один из создателей Испанского союза клубов, предшественника Федерации футбола Испании.

● «Алавес» — что-то среднее: его не воспринимают как прямого соперника грандам, но там тоже есть заскоки. Например, «Атлетик» принципиально не отдает юных игроков в «Алавес», а там отказывают в продаже лидеров.

● «Эйбар» — главные скромняги. Дружат со всеми.

Скандалы, конечно, бывают — в основном из-за «Атлетика». В 1989-м «Реал Сосьедад» отказался от игры только своими именно из-за «Атлетика»: бискайцы набирали талантов из всех баскских провинций и часто переманивали воспитанников «Сосьедада». После этого клубы договорились не переманивать игроков, но все чаще его нарушают. В основном среди молодежек, хотя есть примеры и среди профи: например, в 2018-м «Атлетик» выманил Иньиго Мартинеса из «Реала», отдали 32 млн евро отступных. Фанаты «Сосьедада» злились — но не на «Атлетик», а скорее на Иньиго: обещал никуда не уходить, должен был стать новым кандидатом — а потом шантажировал клуб и отказался продлевать контракт.

Скоро наверняка пойдет новый виток — как только у «Атлетика» появятся сильные воспитанники из футбольной школы «Антигуоко». Талантов из нее стабильнее забирал «Сосьедад», нашли там Хаби Алонсо. Десять лет школа была связана специальным соглашением с «Реалом», но в 2020-м ее перехватил «Атлетик» и подписал свое соглашение. Тоже на 10 лет.

Этой зимой «Атлетик» тайно подписал предварительный контракт с латералем «Алавеса» Андони Горосабелем, чье соглашение оканчивалось летом. Это задело президента Альфонсо Трокониса, который прошел к прессе и заявил: виноват «Атлетик», снова такого не повторится.

Рядом в Памплоне живет «Осасуна». Она не относится к Стране Басков, зато славится академией: например, Микеля Мерино и Хави Мартинеса воспитали именно там. «Осасуна» относится к «Атлетику» и «Сосьедаду» прохладно — не удивительно: постоянно перехватывают молодых талантов.