Из каких академий испанцы на Евро? Почему баскских воспитанников так много?

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаНе начался
тв
22:00ИспанияФранция
1/2 финалаНе начался
тв
10.07НидерландыАнглия
ФиналНе начался
тв
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
17:50 (мск), источник: Sports

Из каких академий испанцы на Евро? Почему баскских воспитанников так много?

Спойлер: из-за политики «Атлетика».

Наверх
41
фотография
41
фотография
41
фотография

Сборная Испании на Евро-2024 точно не была бы такой яркой без академии «Атлетика»: в воротах спасает Унаи Симон, центр защиты невозможен без Эмерика Лапорта, на фланге атаки искрит Нико Уильямс.

А сколько вообще воспитанников «Атлетика» в заявке? Больше «Реала» и «Барселоны»? Чтобы не запутаться с термином, возьмем за основу определение от ФИФА: игрок, проведший минимум 3 года в возрасте от 15 до 21 года. Педри — воспитанник «Барселоны», хотя пришел в клуб 17-летним игроком, уже дебютировавшим за «Лас-Пальмас». Но цельные три года провел только в «Барсе».

Похожая ситуация у Родри: до 17 лет был в академии «Атлетико», ушел в «Вильярреал», там провел 5 лет и вернулся в Мадрид. Поэтому он считается воспитанником «Вильярреала».

Источник: Sports.ru

Нико Уильямс и Ламин Ямаль — не только крылья этой сборной, но и отображение баланса на первом месте: по 5 воспитанников от академии «Атлетика» и «Барселоны».

Удивляет не только «Атлетик»: Сосьедад сразу за «Реалом» — крошечная Страна Басков (население — меньше 5% от всей Испании) дала этой сборной сразу 7 игроков.

Источник: Sports.ru

А как так вышло?

Академия «Атлетика» — одна из сильнейших в Испании. У них просто нет другого выхода

В 1911-м «Атлетик» выиграл Кубок Испании — и чуть не потерял его сразу же: федерация вела борьбу против иностранцев и оставила трофей, но заставила пропустить следующий розыгрыш. В ответ клуб объявил об отказе от иностранцев. Тогда казалось, что это просто решение, псих против федерации, который пройдет.

Но в Бильбао оставили лимит — и превратили в клубную философию, без которой нельзя представить «Атлетик». Фанаты благодарны, но такая принципиальность несет сложность — ее хорошо объяснял Эрнесто Вальверде:

— «Атлетик» отличается от любой другой работы. Если у вас проблемы, то в другом клубе вы выходите на огромный рынок и подбираете игроков. Ваши скауты ищут повсюду. В «Атлетике» все иначе. Здесь необходимо подстраиваться под характеристики игроков, потому что вы точно знаете: найти кого-то еще будет непросто.

Трансферы почти никогда не вариант — хотя порой «Атлетик» позволяет себе выложить 32 млн евро на Иньиго Мартинеса из «Сосьедада». Но за 126 лет существования клуб потратил на покупки меньше, чем «ПСЖ» на Неймара.

Источник: David Ramos/Getty Images

Сэкономленные деньги вкладываются в развитие молодежи. Страна Басков — это меньше трех миллионов человек в Испании и Франции, так что успешное существование клуба напрямую зависит от системы подготовки и поиска талантов. По всему региону разбросаны 150 детских команд-партнеров, которые отправляют в «Атлетик» лучших выпускников — тех, которых упустили скауты (они ищут только в Бискайе — округе Бильбао). Система работает: в топ-20 лучших бомбардиров в истории Ла Лиги — четыре игрока «Атлетика» (включая Тельмо Сарру, выше которого только Роналду и Месси).

Источник: EMPICS Sport - EMPICS

Философия предельно сужает трансферные возможности и завязывает результаты на качестве академии (85% основы выпущены системой клуба).

«Местные живут футболом и понимают: если они не выложатся на максимум, “Атлетику” будет тяжело. Этот принцип работает на всех: и на мальчишек из академии, которые с детства мечтают стать профессионалами, и на их тренеров», — рассказывает местный журналист Йон Агириано.

В последние годы политика «Атлетика» стала помягче: игрок любой национальности, прошедший академию (минимум два года) в любом клубе Страны Басков (в том числе Наварра и французская часть), имеет право играть за клуб.

А баскские клубы не ругаются за воспитанников?

Баскский регион очень странный не только в политическом, но и спортивном плане. Местные иногда ссорятся, но отношения остаются мирными. Во многом из-за политики всей Страны Басков: настаивают на независимости и считают, что совсем не связаны с остальной Испанией.

Хотя местные команды и так считались товарищами, этот факт закрепил их отношения еще крепче. Разногласия есть только среди хардкорных фанатов, который напоминают о привилегиях «Сосьедада» в первой половине прошлого века. Есть четыре главные команды.

Источник: AP 2023

● «Атлетик» — символ рабочего класса, разделяет сепаратистские настроения Страны Басков. Уникальный путь «играем только своими» крайне популярен в регионе, фанов больше.

● «Сосьедад» — прима, королевская команда. Первый президент Энрике Пардиньяс — один из создателей Испанского союза клубов, предшественника Федерации футбола Испании.

● «Алавес» — что-то среднее: его не воспринимают как прямого соперника грандам, но там тоже есть заскоки. Например, «Атлетик» принципиально не отдает юных игроков в «Алавес», а там отказывают в продаже лидеров.

● «Эйбар» — главные скромняги. Дружат со всеми.

Скандалы, конечно, бывают — в основном из-за «Атлетика». В 1989-м «Реал Сосьедад» отказался от игры только своими именно из-за «Атлетика»: бискайцы набирали талантов из всех баскских провинций и часто переманивали воспитанников «Сосьедада». После этого клубы договорились не переманивать игроков, но все чаще его нарушают. В основном среди молодежек, хотя есть примеры и среди профи: например, в 2018-м «Атлетик» выманил Иньиго Мартинеса из «Реала», отдали 32 млн евро отступных. Фанаты «Сосьедада» злились — но не на «Атлетик», а скорее на Иньиго: обещал никуда не уходить, должен был стать новым кандидатом — а потом шантажировал клуб и отказался продлевать контракт.

Скоро наверняка пойдет новый виток — как только у «Атлетика» появятся сильные воспитанники из футбольной школы «Антигуоко». Талантов из нее стабильнее забирал «Сосьедад», нашли там Хаби Алонсо. Десять лет школа была связана специальным соглашением с «Реалом», но в 2020-м ее перехватил «Атлетик» и подписал свое соглашение. Тоже на 10 лет.

Этой зимой «Атлетик» тайно подписал предварительный контракт с латералем «Алавеса» Андони Горосабелем, чье соглашение оканчивалось летом. Это задело президента Альфонсо Трокониса, который прошел к прессе и заявил: виноват «Атлетик», снова такого не повторится.

Источник: AFP 2023

Рядом в Памплоне живет «Осасуна». Она не относится к Стране Басков, зато славится академией: например, Микеля Мерино и Хави Мартинеса воспитали именно там. «Осасуна» относится к «Атлетику» и «Сосьедаду» прохладно — не удивительно: постоянно перехватывают молодых талантов.

Авторы: Руслан Копылов, Тимур Боков

Читайте также от «Sports»
Партия Ле Пен побеждает на выборах во Франции. Кто из футболистов против
Собирайте состав и играйте в фэнтези Кубка Америки
«Он мой парень, мы тайно встречались»
Нет такого трофея в хоккее, который бы он не выиграл
Все фотогалереи
ВидеоФото
31Голландцы совершили камбэк и вышли в полуфинал Евро
26Англия идет в полуфинал. Швейцария едет домой
23Франция лишила Португалию полуфинала
40Судьбу игры Испания — Германия решил гол на 119-й минуте
26Турция одолела Австрию в ⅛ финала Евро
29Румыния — Нидерланды: голландцы в четвертьфинале
22Слезы Роналду: Португалия — в четвертьфинале Евро!
23Автогол решил судьбу Бельгии
33Испания разбила грузинскую мечту
30Беллингем спас Англию, а Кейн добил Словакию
Главные темы
Главная проблема Франции на Евро. Нет, это не форма Мбаппе
Из каких академий испанцы на Евро? Почему так много басков?
7 тренеров ЧЕ-2024 играли на чемпионатах Европы
Сборная Франции на Евро — это Италия-2006
Задор, прагматизм, дисциплина или упрямство: кто выйдет в финал Евро-2024
Жена Альваро Мораты отреагировала на критику СМИ в адрес своего мужа
Футболист «Жироны» объяснил, что чувствует Килиан Мбаппе, играя в маске на Евро
Матч Англия — Нидерланды будет судить скандальный арбитр. Он был замешан в коррупции
Тренер вратарей сборной России Кафанов выделил главные тенденции Евро-2024
Испания и Франция постоянно бьются за игроков. Одно из решений повлияло на судьбу ЧМ-2018
Райт: Роналду уже не тянет, он не может совершить движение, не может обыграть защитников
Люк Шоу: Не понимаю критики в адрес Саутгейта, он вывел сборную Англии на новый уровень
BBC выступила с заявлением из-за скандала вокруг Криштиану Роналду на Евро-2024
Вся история чемпионатов
История чемпионатов
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
2020
11 стран Европы
1
Италия
Италия
2
Англия
Англия
3
Испания
Испания
3
Дания
Дания
Кукурелья: Если сборная Испании закончит сезон победой на Евро-2024, это будет просто прекрасно
Коло-Муани: Испания — одна из лучших команд Евро-2024
Полузащитник сборной Франции Рабьо: Мы хотим вывести Ямаля из зоны комфорта
Испанцев проверят на потери
УЕФА не снимет Цвайера с полуфинала Евро-2024 Нидерланды — Англия из-за скандала с договорными играми
Испания и Нидерланды будут играть в футбол. Англия и Франция — издеваться над нами. Колонка Казанского — о полуфиналах Евро
Саутгейт обвинил прессу, Дешам готов усадить Гризманна в запас. Что творится на Евро
Игорь Колыванов выступил против отмены экстра-таймов на Евро
Моуринью о Евро-2024: Португалия выглядела неубедительно, от нее ждали большего
Рабьо: Сборная Франции ожидает от Мбаппе и Гризманна гораздо большего
Черчесов: Спаллетти и Нагельсману на Евро не хватило опыта
Куман заявил, что останется на посту главного тренера сборной Нидерландов до окончания ЧМ-2026
«Он гений». Тренер Испании высказался о Мбаппе перед матчем с Францией в ½ финала Евро
Тарханов — о матче между Испанией и Францией на Евро: В этой встрече всё может быть
УЕФА может сменить арбитра матча полуфинала Евро-2024, замешанного в договорных играх
Сумасшедший, поменявший «Барселону» на Загреб, стал надеждой Испании на Евро. Ольмо уже взял два титула с де ла Фуэнте
Дешам — о критике в адрес сборной Франции: Если вам скучно, смотрите что-то другое
Орлов: Против Гризманна на Евро ставят ловушки, как когда-то Бердыев — против Месси
Пора заканчивать с дополнительным временем в футболе
По проценту отраженных ударов Пикфорд уступает только Касильясу на Евро
Черчесов спрогнозировал победителя Евро-2024
Комментатор Орлов назвал самую симпатичную сборную Евро-2024
Немецкий судья обслужит полуфинал Нидерланды — Англия на Евро
Все стадионы
Стадионы
Арена АуфШальке (Фелтинс-Арена, Шальке)
Арена Мюнхен (Альянц Арена, Мюнхен)
Дюссельдорф Арена (Меркур Шпиль-Арена, Дюссельдорф)
Олимпиаштадион (Берлин)
Стадион BVB (Сигнал Идуна Парк, Дортмунд)
Стадион Кельн (Рейн Энерги, Кельн)
Стадион Лейпциг (Ред Булл Арена, Лейпциг)
Фолькспаркштадион (Гамбург)
Франкфурт Арена (Дойче банк Парк, Франкфурт-на-Майне)
Штутгарт Арена (МХП-Арена, Штутгарт)
Почему топ-сборные на Евро играют так скучно. Похоже, мы стали жертвами прогресса
Саутгейта подставили? Английские СМИ слили тактику на Швейцарию — Гарет в бешенстве
Капитан сборной Испании пожаловался на отношение к нему на родине
Взлом серии пенальти — это возможно?
Тчуамени — о поражении партии Ле Пен на выборах: Победа народа
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь