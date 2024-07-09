Тренер сборной Испании предложил отменить дополнительное время на крупных турнирах

«Я считаю, что на определенных этапах сложных турниров следует отказаться от дополнительного времени. Не в полуфинале или финале, а на более ранних этапах. Много игр, много минут, игроки работают на пределе своих физических возможностей. Это влияет на зрелищность. Игроки будут более свежими перед самыми интересными матчами, такими как полуфинал и финал», — приводит слова де ла Фуэнте COPE.