Тренер сборной Испании предложил отменить дополнительное время на крупных турнирах
По мнению Луиса де ла Фуэнте, из-за плотного графика и долгих матчей страдает зрелищность.
По мнению Луиса де ла Фуэнте, из-за плотного графика и долгих матчей страдает зрелищность.
Испанский специалист считает, что экстра-таймы можно отменить на крупных турнирах на стадиях вплоть до полуфиналов.
«Я считаю, что на определенных этапах сложных турниров следует отказаться от дополнительного времени. Не в полуфинале или финале, а на более ранних этапах. Много игр, много минут, игроки работают на пределе своих физических возможностей. Это влияет на зрелищность. Игроки будут более свежими перед самыми интересными матчами, такими как полуфинал и финал», — приводит слова де ла Фуэнте COPE.
Сборная Испании под руководством де ла Фуэнте вышла в полуфинал Евро-2024, где встретится с командой Франции. Матч состоится 9 июля в Мюнхене. Встреча начнется в 22 часа по московскому времени.