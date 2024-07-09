7 тренеров ЧЕ-2024 играли на Евро. Дешам — триумфально, а Саутгейт всё испортил | Источник: Getty Images

Из 24 тренеров сборных на Евро-2024 семь в своё время сами играли на чемпионатах Европы. Двое из них даже поднимали трофей над головой.

Мурат Якин

За кого и когда играл на Евро: сборная Швейцарии (2004 — последнее место в группе).

Кого тренировал на Евро-2024: сборная Швейцарии (четвертьфинал).

Дебют Якина в составе сборной Швейцарии состоялся ещё в 1994-м. Через пару лет команда приняла участие в Евро-1996, однако защитник не попал в окончательную заявку. Зато на турнир в 2004-м Мурат приехал в статусе основного футболиста. Правда, там швейцарцы выступили так себе — одно очко по итогам трёх матчей в группе. Они сыграли по нулям с Хорватией, после чего пропустили в общей сложности шесть мячей во встречах с Англией (0:3) и Францией (1:3). Будущий тренер «Спартака» в каждом матче играл с первой и до последней минуты. Итог: последнее место в группе и непопадание в четвертьфинал. После этого Якин отыграл ещё четыре матча за сборную и больше уже не выходил на поле в составе национальной команды.

Драган Стойкович

За кого и когда играл на Евро: сборная Югославии (1984 — последнее место в группе, 2000 — четвертьфинал).

Кого тренировал на Евро: сборная Сербии (последнее место в группе).

Стойкович — участник двух чемпионатов Европы. Сначала он приехал на турнир в 1984-м, а потом — спустя 16 лет. На дебютном для себя турнире Драган отыграл все три матча, но полностью провёл только одну встречу. На том Евро Югославия потерпела три поражения. А сам Стойкович отметился голом в матче с Францией (2:3). До этого балканцы «сгорели» в играх с Бельгией (0:2) и Данией (0:5). В 2000-м Драган не забивал, но отыграл все четыре матча. Югославы превратили 0:3 в 3:3 со Словенией. Затем обыграли норвежцев (1:0), а в заключительном туре не справились с Испанией (3:4). Четвертьфинал с Нидерландами (1:6) — матч, который не захочет вспоминать ни один сербский болельщик. Легенда югославского футбола в трёх встречах из четырёх выходил на поле с капитанской повязкой.

Гарет Саутгейт

За кого и когда играл на Евро: сборная Англии (1996 — полуфинал, 2000 — третье место в группе).

Кого тренирует на Евро: сборная Англии (сыграет в полуфинале с Нидерландами).

Саутгейт сыграл на двух чемпионатах Европы. Правда, слово «сыграл» по отношению к 2000 году звучит слишком громко. На том турнире защитника выпустили на девять минут в заключительном матче группы с Румынией (2:3), чтобы удержать устраивавший Англию ничейный результат. Англичане пролетели мимо плей-офф, в первых же матчах Гарет на поле не выходил. Четырьмя годами ранее у Саутгейта была совсем другая роль. На домашнем Евро-1996 он отыграл все пять матчей с первой и до последней минуты. Полуфинал с Германией — тот случай, когда Саутгейт наверняка хотел бы стереть себе память. 1:1 в основное время, 0:0 — в дополнительное и серия пенальти. Гарет — единственный футболист, который не реализовал удар с 11-метровой отметки. Англичане уступили в серии пенальти (дело для них тогда привычное) и пролетели мимо финала. На ЧМ-2018 Саутгейт признался, что тот нереализованный пенальти будет преследовать его всегда.

Рональд Куман

За кого и когда играл на Евро: сборная Голландии (1988 — победа, 1992 — полуфинал).

Кого тренирует на Евро-2024: сборная Нидерландов (сыграет в полуфинале с Англией).

Куман накопил девять матчей за две поездки на Евро. В 1988-м сборная Голландии выиграла золотые медали, а Рональд был основным футболистом той команды. Он забил немцам в полуфинале, и тот гол перевернул игру. Голландия «горела» 0:1, но в итоге победила в основное время — 2:1. Через четыре дня был тот самый легендарный удар Марко ван Бастена за шиворот Ринату Дасаеву и поражение сборной СССР в финале — 0:2. Через четыре года Куман съездил на Евро-1992. Снова был твёрдым игроком основы, но на этот раз получилось чуть менее успешно. В полуфинале Голландия уступила датчанам в серии пенальти. Тем самым датчанам, которых на турнире в принципе не должно было быть. За девять матчей на двух чемпионатах Европы у Кумана 3 (1+2) очка по системе «гол+пас».

Дидье Дешам

За кого и когда играл на Евро: сборная Франции (1992 — третье место в группе, 1996 — полуфинал, 2000 — победа).

Кого тренирует на Евро-2024: сборная Франции (сыграет в полуфинале с Испанией).

У нынешнего главного тренера сборной Франции большой опыт игры на чемпионатах Европы. Три турнира, 13 матчей, семь выходов на поле с капитанской повязкой. Результаты французской сборной шли по нарастающей. В 1992 году не вышли из группы, не одержав ни одной победы, в 1996-м проиграли в полуфинале Чехии в серии пенальти, а в 2000-м взяли золотые медали. Кстати, матч с чехами на Евро-1996 Дешам пропустил из-за травмы. На том турнире Дидье был капитаном сборной, а в 2000-м выходил на поле с повязкой в полуфинале и финале. После этого Дешам провёл в составе сборной ещё два матча и в 2001-м завершил сначала международную, а потом и клубную карьеру.

Винченцо Монтелла

За кого и когда играл на Евро: сборная Италии (2000 — финал).

Кого тренировал на Евро-2024: сборная Турции (четвертьфинал).

У Монтеллы скромный опыт выступлений за сборную Италии. Он отыграл 20 матчей, но провёл на поле в общей сложности всего лишь 754 минуты. Нападающему доверили всего два матча на Евро-2000. Сначала он отбегал все 90 минут со шведами (2:1). Эта встреча не играла никакой роли для Италии, которая уже гарантировала себе выход в плей-офф. Следующего выхода на поле пришлось ждать до финала. Тренер Дино Дзофф выпустил Монтеллу на 86-й минуте, когда Италия вела 1:0 в матче с Францией. В итоге встреча перешла в дополнительное время, а Монтелла остался без золотой медали. Надежды Италии на победу разрушил «золотой» гол Давида Трезеге.

Вилли Саньоль

За кого и когда играл на Евро: сборная Франции (2004 — четвертьфинал, 2008 — последнее место в группе).

Кого тренировал на Евро-2024: сборная Грузии (⅛ финала).

Нынешний тренер сборной Грузии в своё время дважды съездил на чемпионат Европы как футболист. В 2004 году защитник отыграл суммарно 65 минут в трёх матчах группового этапа. За мучениями команды в четвертьфинале с греками (0:1) Саньоль наблюдал уже со скамейки запасных. Через четыре года французы и вовсе не вышли из группы — одно набранное по итогам трёх матчей очко. Саньоль отыграл все 90 минут и с Румынией (0:0), и с Нидерландами (1:4). Но на матч с Италией (0:2) его не выпустили, а команда завершила выступление после группового этапа.