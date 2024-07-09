7 тренеров ЧЕ-2024 играли на Евро. Дешам — триумфально, а Саутгейт всё испортил

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаНе начался
тв
22:00ИспанияФранция
1/2 финалаНе начался
тв
10.07НидерландыАнглия
ФиналНе начался
тв
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
17:50 (мск), источник: Чемпионат.com

7 тренеров ЧЕ-2024 играли на Евро. Дешам — триумфально, а Саутгейт всё испортил

Куман, кстати, тоже может собой гордиться.

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7 тренеров ЧЕ-2024 играли на Евро. Дешам — триумфально, а Саутгейт всё испортил | Источник: Getty Images

Из 24 тренеров сборных на Евро-2024 семь в своё время сами играли на чемпионатах Европы. Двое из них даже поднимали трофей над головой.

Мурат Якин

  • За кого и когда играл на Евро: сборная Швейцарии (2004 — последнее место в группе).
  • Кого тренировал на Евро-2024: сборная Швейцарии (четвертьфинал).

Дебют Якина в составе сборной Швейцарии состоялся ещё в 1994-м. Через пару лет команда приняла участие в Евро-1996, однако защитник не попал в окончательную заявку. Зато на турнир в 2004-м Мурат приехал в статусе основного футболиста. Правда, там швейцарцы выступили так себе — одно очко по итогам трёх матчей в группе. Они сыграли по нулям с Хорватией, после чего пропустили в общей сложности шесть мячей во встречах с Англией (0:3) и Францией (1:3). Будущий тренер «Спартака» в каждом матче играл с первой и до последней минуты. Итог: последнее место в группе и непопадание в четвертьфинал. После этого Якин отыграл ещё четыре матча за сборную и больше уже не выходил на поле в составе национальной команды.

Драган Стойкович

  • За кого и когда играл на Евро: сборная Югославии (1984 — последнее место в группе, 2000 — четвертьфинал).
  • Кого тренировал на Евро: сборная Сербии (последнее место в группе).

Стойкович — участник двух чемпионатов Европы. Сначала он приехал на турнир в 1984-м, а потом — спустя 16 лет. На дебютном для себя турнире Драган отыграл все три матча, но полностью провёл только одну встречу. На том Евро Югославия потерпела три поражения. А сам Стойкович отметился голом в матче с Францией (2:3). До этого балканцы «сгорели» в играх с Бельгией (0:2) и Данией (0:5). В 2000-м Драган не забивал, но отыграл все четыре матча. Югославы превратили 0:3 в 3:3 со Словенией. Затем обыграли норвежцев (1:0), а в заключительном туре не справились с Испанией (3:4). Четвертьфинал с Нидерландами (1:6) — матч, который не захочет вспоминать ни один сербский болельщик. Легенда югославского футбола в трёх встречах из четырёх выходил на поле с капитанской повязкой.

Гарет Саутгейт

  • За кого и когда играл на Евро: сборная Англии (1996 — полуфинал, 2000 — третье место в группе).
  • Кого тренирует на Евро: сборная Англии (сыграет в полуфинале с Нидерландами).

Саутгейт сыграл на двух чемпионатах Европы. Правда, слово «сыграл» по отношению к 2000 году звучит слишком громко. На том турнире защитника выпустили на девять минут в заключительном матче группы с Румынией (2:3), чтобы удержать устраивавший Англию ничейный результат. Англичане пролетели мимо плей-офф, в первых же матчах Гарет на поле не выходил. Четырьмя годами ранее у Саутгейта была совсем другая роль. На домашнем Евро-1996 он отыграл все пять матчей с первой и до последней минуты. Полуфинал с Германией — тот случай, когда Саутгейт наверняка хотел бы стереть себе память. 1:1 в основное время, 0:0 — в дополнительное и серия пенальти. Гарет — единственный футболист, который не реализовал удар с 11-метровой отметки. Англичане уступили в серии пенальти (дело для них тогда привычное) и пролетели мимо финала. На ЧМ-2018 Саутгейт признался, что тот нереализованный пенальти будет преследовать его всегда.

Рональд Куман

  • За кого и когда играл на Евро: сборная Голландии (1988 — победа, 1992 — полуфинал).
  • Кого тренирует на Евро-2024: сборная Нидерландов (сыграет в полуфинале с Англией).

Куман накопил девять матчей за две поездки на Евро. В 1988-м сборная Голландии выиграла золотые медали, а Рональд был основным футболистом той команды. Он забил немцам в полуфинале, и тот гол перевернул игру. Голландия «горела» 0:1, но в итоге победила в основное время — 2:1. Через четыре дня был тот самый легендарный удар Марко ван Бастена за шиворот Ринату Дасаеву и поражение сборной СССР в финале — 0:2. Через четыре года Куман съездил на Евро-1992. Снова был твёрдым игроком основы, но на этот раз получилось чуть менее успешно. В полуфинале Голландия уступила датчанам в серии пенальти. Тем самым датчанам, которых на турнире в принципе не должно было быть. За девять матчей на двух чемпионатах Европы у Кумана 3 (1+2) очка по системе «гол+пас».

Дидье Дешам

  • За кого и когда играл на Евро: сборная Франции (1992 — третье место в группе, 1996 — полуфинал, 2000 — победа).
  • Кого тренирует на Евро-2024: сборная Франции (сыграет в полуфинале с Испанией).

У нынешнего главного тренера сборной Франции большой опыт игры на чемпионатах Европы. Три турнира, 13 матчей, семь выходов на поле с капитанской повязкой. Результаты французской сборной шли по нарастающей. В 1992 году не вышли из группы, не одержав ни одной победы, в 1996-м проиграли в полуфинале Чехии в серии пенальти, а в 2000-м взяли золотые медали. Кстати, матч с чехами на Евро-1996 Дешам пропустил из-за травмы. На том турнире Дидье был капитаном сборной, а в 2000-м выходил на поле с повязкой в полуфинале и финале. После этого Дешам провёл в составе сборной ещё два матча и в 2001-м завершил сначала международную, а потом и клубную карьеру.

Винченцо Монтелла

  • За кого и когда играл на Евро: сборная Италии (2000 — финал).
  • Кого тренировал на Евро-2024: сборная Турции (четвертьфинал).

У Монтеллы скромный опыт выступлений за сборную Италии. Он отыграл 20 матчей, но провёл на поле в общей сложности всего лишь 754 минуты. Нападающему доверили всего два матча на Евро-2000. Сначала он отбегал все 90 минут со шведами (2:1). Эта встреча не играла никакой роли для Италии, которая уже гарантировала себе выход в плей-офф. Следующего выхода на поле пришлось ждать до финала. Тренер Дино Дзофф выпустил Монтеллу на 86-й минуте, когда Италия вела 1:0 в матче с Францией. В итоге встреча перешла в дополнительное время, а Монтелла остался без золотой медали. Надежды Италии на победу разрушил «золотой» гол Давида Трезеге.

Вилли Саньоль

  • За кого и когда играл на Евро: сборная Франции (2004 — четвертьфинал, 2008 — последнее место в группе).
  • Кого тренировал на Евро-2024: сборная Грузии (⅛ финала).

Нынешний тренер сборной Грузии в своё время дважды съездил на чемпионат Европы как футболист. В 2004 году защитник отыграл суммарно 65 минут в трёх матчах группового этапа. За мучениями команды в четвертьфинале с греками (0:1) Саньоль наблюдал уже со скамейки запасных. Через четыре года французы и вовсе не вышли из группы — одно набранное по итогам трёх матчей очко. Саньоль отыграл все 90 минут и с Румынией (0:0), и с Нидерландами (1:4). Но на матч с Италией (0:2) его не выпустили, а команда завершила выступление после группового этапа.

Кирилл Закатченко

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Вся история чемпионатов
История чемпионатов
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
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