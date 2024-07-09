Лебеф заявил, что Дешаму не стоит выпускать Мбаппе в старте на матч с Испанией в полуфинале Евро

Ранее Мбаппе перед четвертьфиналом с Португалией (0:0, 5:3) заявил, что играет не на 100% своих возможностей. На групповом этапе Евро 25-летний форвард сломал нос и после этого выходит на поле в специальной маске.

«Если мы взглянем на отдельных игроков сборной Франции, то я считаю, есть реальная проблема с Килианом Мбаппе. Если ты травмирован и не можешь играть на 100 процентов, а только на 50, то тебе не следует играть. На мой взгляд, если тебя критикуют, и ты не можешь показывать лучший уровень, то ты недостаточно помогаешь своей сборной. Я не вижу смысла выпускать готового на 50% Мбаппе. Считаю, что Брэдли Баркола справился бы лучше», — сказал Лебев GFFN.