Сборная Франции на Евро — это Италия-2006. Ставка на оборону — лучшее решение Дешама

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
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тв
22.06Турция0Португалия3
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22.06Бельгия2Румыния0
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23.06Швейцария1Германия1
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24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
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24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаНе начался
тв
22:00ИспанияФранция
1/2 финалаНе начался
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10.07НидерландыАнглия
ФиналНе начался
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18:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная Франции на Евро — это Италия-2006. Ставка на оборону — лучшее решение Дешама

Дидье все делает правильно.

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Сборная Франции на Евро — это Италия-2006. Ставка на оборону — лучшее решение Дешама | Источник: AFP 2023

Сборную Франции на этом Евро принято критиковать за безыдейный и унылый футбол в атаке. Ни одного гола с игры к полуфиналу для команды такого уровня — это, конечно, полный позор. Разбираться в причинах можно долго — тут и плохая форма Гризманна, и отсутствие мощного форварда-столба, и слабая креативная поддержка из центра поля, и даже сломанный нос Мбаппе. В общем, французы постоянно вязнут в глухой обороне соперника, если у них не получается разогнать быструю атаку.

Но раз так, за счет чего Франция добралась до этой стадии и остается одним из главных претендентов на победу в турнире? Ответ очевиден: надежная, безошибочная игра в обороне. Это — фундамент, на котором Дешам возводит результат.

Можно ли его за это винить? Пожалуй, что нет. Во-первых, Дидье знает цену крепким защитным порядкам на крупных турнирах. Он сам был частью таких конструкций на триумфальных для Франции ЧМ-1998 и Евро-2000. Во-вторых, подобный подход ему диктует подбор доступных исполнителей.

Сборная Франции с Полем Погба и без него — две разные команды. На Евро-2016 и ЧМ-2018 именно он связывал нападение и атаку. В национальной команде Поль преображался из ленивого пижона в лидера, который определял рисунок игры. Построение контратак, переводы с фланга на фланг, разрезающие передачи в штрафную — все это Погба делал на элитном уровне. Сейчас такого исполнителя у Франции нет — Камавинга больше про разрушение, Заир-Эмери слишком молод. Вот и приходится перераспределять роли между Канте и Рабьо, крутыми пахарями, но не гениями атаки. При поддержке Тшуамени они создают мощнейший кулак в центре поля, который множит на ноль потуги соперника придумать что-то осмысленное. Но атака в лице Дембеле, Мбаппе и Гризманна при этом зачастую отрезана от остальной команды — мячи они получают преимущественно тогда, когда соперник уже успел перестроиться для позиционной обороны.

Еще одна причина ставки Дешама на оборону — шикарный подбор исполнителей в этой линии. Кунде провел мощный сезон в «Барселоне» на позиции правого защитника и продолжает играть эту роль в сборной. На противоположном фланге Тео Эрнандес больше нацелен на атаку, но также находится в классной форме и успевает везде. Ну и пара Упамекано — Салиба в центре за счет сочетания физической мощи и технических данных не только круто подчищает все, что долетает до штрафной, но и обеспечивает стабильное владение.

Салиба на данный момент вообще один из сильнейших ЦЗ на континенте. Он шикарно показал себя в «Арсенале» и сейчас является краеугольным камнем обороны, такой прокачанной версией Рафаэля Варана — жутко уверенный в себе, быстрый, позиционно грамотный и стабильный с мячом в ногах. Упамекано дополняет его. По своим данным это тоже защитник топ-класса. Его главная проблема — порой привозит на ровном месте (как было в матче с Польшей), но пока на турнире это случилось всего лишь раз.

«Мы очень компактны в обороне. Защитники и полузащитники отлично справляются. Мы ничего не позволяем сделать соперникам, — хвалил партнеров Гризманн после 0:0 с Нидерландами на групповом этапе. — Наша неэффективность в атаке расстраивает, но не тревожит. Мы должны улучшить игру перед чужими воротами, быть убийцами».

Франция меньше всех на этом Евро допускает моментов у своих ворот — 2,83 удара и 0,7 xG в среднем за матч. Это очень мало. Но даже если дело доходит до попадания в створ, в игру вступает еще один герой — вратарь Майк Меньян.

Кипер «Милана» заставил забыть про завершившего карьеру Уго Льориса. Он пропустил всего один гол — и тот с пенальти, показав невероятно уверенную игру во всех без исключения встречах. Реакция, пластика, своевременные выходы за пределы штрафной для подчистки за партнерами — Меньян дает сборной все то, что ей необходимо. Дешам называет его вожаком, и это тоже важно — с психологической точки зрения Майк вселяет в команду еще больше уверенности.

Французы осознают, что продуманная и грамотная защита может быть таким же эффективным способом победы в краткосрочных турнирах, как и яркая атака. Франция — единственная команда на этом Евро, которая еще ни разу не уступала в счете по ходу игры.

«Одна из основ футбола — это надежная игра в обороне и сохранение своих ворот на замке, — говорит Адриен Рабьо. — У нас всегда есть моменты, и Евро-2024 — не исключение. Не важно, кто именно забивает: форварды, полузащитники или защитники. Главное — забить больше, чем соперник».

Классический принцип катеначчо, не находите? А ведь Франция и правда похожа на каноническую сборную Италии. В 2006 году команда Марчелло Липпи тоже имела в составе монструозного центрбека Каннаваро, находившегося в шикарной форме вратаря Буффона, ассиметричные фланги Дзамбротта — Гроссо и Гаттузо в роли разрушителя в центре поля.

Конечно, эти команды нельзя назвать совсем уж идентичными — отличались схема, роль центрфорвардов. В конце концов, у итальянцев был гениальный Андреа Пирло. Но концепция со ставкой на оборону (за турнир пропустили всего два гола) и прагматику впереди привела «Скуадру адзурру» к титулу чемпионов мира.

Похоже, Дешам собирается провернуть тот же трюк.

Получится ли? Узнаем уже сегодня — и, вероятно, 14 июля.

Марк Бессонов

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1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
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