Пикфорд: Мы никогда не говорим, что все кончено
Вратарь «Эвертона» и сборной Англии Джордан Пикфорд дал комментарий в преддверии матча с Нидерландами в полуфинале Евро-2024.
Вратарь «Эвертона» и сборной Англии Джордан Пикфорд дал комментарий в преддверии матча с Нидерландами в полуфинале Евро-2024.
В игре ¼ финала со Швейцарией (1:1, 5:3 — пенальти) англичане пропустили первыми на 75-й минуте и отыгрались на 80-й.
«В матче со Швейцарией нам снова пришлось штурмовать окопы. Но в этом суть турнирного футбола: ни одна игра не бывает легкой. Победить было большим облегчением. Стиль голландцев? У них свои особенности, они играют так, как играют, и это не влияет на то, как играем мы. Важно, чтобы мы подняли уровень своей игры и были лучшими в этот день. У меня нет подходящих слов, чтобы описать командный дух нашей сборной. Наш менталитет: никогда не говори, что все кончено. Мы не останавливаемся и продолжаем преодолевать себя, что само по себе искусство», — цитирует Пикфорда пресс-служба УЕФА.
Матч Нидерланды — Англия состоится 10 июля в Дортмунде и начнется в 22:00 мск.