В сборной Англии поделились ожиданиями от матча с Нидерландами

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт и несколько игроков национальной команды в преддверии матча пообщались с журналистами.

«Нет сомнений, что класс сборной Нидерландов выше, чем у команд, с которыми мы играли здесь раньше. Я бы сказал, что Нидерланды были немного качественнее на определенных участках поля, в этом матче риск ошибиться будет выше», — заявил Саутгейт.

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд считает, что их команда по ходу турнира прибавляет от игры к игре.

«В матче со Швейцарией нам снова пришлось штурмовать окопы. Но в этом суть турнирного футбола: ни одна игра не бывает легкой. Победить было большим облегчением. Стиль голландцев? У них свои особенности, они играют так, как играют, и это не влияет на то, как играем мы. Важно, чтобы мы подняли уровень своей игры и были лучшими в этот день. У меня нет подходящих слов, чтобы описать командный дух нашей сборной. Наш менталитет: никогда не говори, что все кончено. Мы не останавливаемся и продолжаем преодолевать себя, что само по себе искусство», — сказал Пикфорд.

Футбол Евро 2024 1/2 финала, 10.07.2024, 22:00 Нидерланды - Англия -

Защитник сборной Англии Люк Шоу уверен, что назначение немца Феликса Цвайера в качестве главного судьи никак не повлияет на предстоящую игру. Ранее появилась информация, что на заре своей судейской карьеры 43-летний арбитр принимал участие в организации договорного матча.

«Нам следует уважать решение УЕФА в вопросе того, кто должен судить наш матч. От этого назначения ничего внутри нас не поменяется: мы все так же зациклены на самой игре, а не на том, каких судей нам назначили или на чем-то наподобие этого. Нам это абсолютно не важно», — отметил Шоу.