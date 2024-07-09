Дмитрий Сычев назвал сборную, которая удивила его на Евро-2024

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаНе начался
тв
22:00ИспанияФранция
1/2 финалаНе начался
тв
10.07НидерландыАнглия
ФиналНе начался
тв
14.07W49W50
Таблицы
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1
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Шотландия
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Хорватия
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Албания
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Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
20:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Дмитрий Сычев назвал сборную, которая удивила его на Евро-2024

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев рассказал, что получил удовольствие от игры сборной Грузии на Евро-2024. Об этом сообщает «Советский спорт».

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Источник: РИА "Новости"

Грузинская сборная на первом в своей истории крупном международном турнире сумела дойти до ⅛ финала, где потерпела крупное поражение от испанцев (1:4).

«Очень рад за Грузию, доставила эмоциональное удовольствие своим качеством игры. Плюс то историческое событие, которое они совершили для страны. Видно, насколько это важно для грузин. Рад за них, надеюсь, футбол в Грузии продолжит расти, а этот чемпионат Европы даст им новый толчок на годы вперед», — сказал Сычев.

Также экс-футболист «Локомотива» и «Спартака» поделился мнением о расширении чемпионата Европы с 16 до 24 команд. В обновленном формате Евро играется с 2016 года.

«Эксперимент по расширению неоднозначный. Понятно, УЕФА стремится к увеличению просмотров, интереса в разных странах. Но, к сожалению, мы видим некоторую потерю в качестве, интересе. Во многих матчах нет того накала, который был раньше на чемпионатах Европы. Все понимали, что ты не можешь выйти с третьего места, там играли каждый матч на 200%, и картинка была совсем другая, унылых матчей было меньше.

Но есть и другая сторона. Все хотят быть в европейской семье, на больших форумах. Однако общая тенденция такова — скучновато смотреть. Опять же, игры на вылет дают нам много интриги, мы понимаем, куда движется футбол — к универсализму, к физической готовности, к глубокому разбору индивидуальных качеств футболиста, построению на этом тактики», — сказал Сычев.

Евро-2024 завершится 14 июля в Берлине. За выход в финал между собой поборются сборные Испании и Франции, а также команды Нидерландов и Англии. Полуфинальные матчи пройдут 9 и 10 июля.

Грузия одержала историческую победу и вышла в плей-офф
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