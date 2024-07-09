Дмитрий Сычев назвал сборную, которая удивила его на Евро-2024
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев рассказал, что получил удовольствие от игры сборной Грузии на Евро-2024. Об этом сообщает «Советский спорт».
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев рассказал, что получил удовольствие от игры сборной Грузии на Евро-2024. Об этом сообщает «Советский спорт».
Грузинская сборная на первом в своей истории крупном международном турнире сумела дойти до ⅛ финала, где потерпела крупное поражение от испанцев (1:4).
«Очень рад за Грузию, доставила эмоциональное удовольствие своим качеством игры. Плюс то историческое событие, которое они совершили для страны. Видно, насколько это важно для грузин. Рад за них, надеюсь, футбол в Грузии продолжит расти, а этот чемпионат Европы даст им новый толчок на годы вперед», — сказал Сычев.
Также экс-футболист «Локомотива» и «Спартака» поделился мнением о расширении чемпионата Европы с 16 до 24 команд. В обновленном формате Евро играется с 2016 года.
«Эксперимент по расширению неоднозначный. Понятно, УЕФА стремится к увеличению просмотров, интереса в разных странах. Но, к сожалению, мы видим некоторую потерю в качестве, интересе. Во многих матчах нет того накала, который был раньше на чемпионатах Европы. Все понимали, что ты не можешь выйти с третьего места, там играли каждый матч на 200%, и картинка была совсем другая, унылых матчей было меньше.
Но есть и другая сторона. Все хотят быть в европейской семье, на больших форумах. Однако общая тенденция такова — скучновато смотреть. Опять же, игры на вылет дают нам много интриги, мы понимаем, куда движется футбол — к универсализму, к физической готовности, к глубокому разбору индивидуальных качеств футболиста, построению на этом тактики», — сказал Сычев.
Евро-2024 завершится 14 июля в Берлине. За выход в финал между собой поборются сборные Испании и Франции, а также команды Нидерландов и Англии. Полуфинальные матчи пройдут 9 и 10 июля.