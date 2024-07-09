Дмитрий Сычев назвал сборную, которая удивила его на Евро-2024

«Эксперимент по расширению неоднозначный. Понятно, УЕФА стремится к увеличению просмотров, интереса в разных странах. Но, к сожалению, мы видим некоторую потерю в качестве, интересе. Во многих матчах нет того накала, который был раньше на чемпионатах Европы. Все понимали, что ты не можешь выйти с третьего места, там играли каждый матч на 200%, и картинка была совсем другая, унылых матчей было меньше.



Но есть и другая сторона. Все хотят быть в европейской семье, на больших форумах. Однако общая тенденция такова — скучновато смотреть. Опять же, игры на вылет дают нам много интриги, мы понимаем, куда движется футбол — к универсализму, к физической готовности, к глубокому разбору индивидуальных качеств футболиста, построению на этом тактики», — сказал Сычев.