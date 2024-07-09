Билялетдинов объяснил, почему отказался от просмотра Евро-2024
Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов рассказал, почему не смотрит чемпионат Европы по футболу. Об этом сообщает «РБ Спорт».
Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов рассказал, почему не смотрит чемпионат Европы по футболу. Об этом сообщает «РБ Спорт».
«Не смотрю чемпионат Европы, поэтому не могу сказать, кто фаворит в матче Испания — Франция. Мне все равно. На этом Евро посмотрел только одну игру Румыния — Нидерланды. Ну их всех куда подальше, сборную России отстранили, поэтому нечего там смотреть», — сказал Билялетдинов.
Билялетдинов является бронзовым призером Евро-2008 в составе сборной России. На турнире он провел все пять матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями.
В полуфинале Евро-2024 сборная Испании в Мюнхене сыграет с командой Франции. Встреча пройдет сегодня, 9 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
Чемпионат Европы завершится 14 июля в Берлине.