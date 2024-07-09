Билялетдинов объяснил, почему отказался от просмотра Евро-2024

«Не смотрю чемпионат Европы, поэтому не могу сказать, кто фаворит в матче Испания — Франция. Мне все равно. На этом Евро посмотрел только одну игру Румыния — Нидерланды. Ну их всех куда подальше, сборную России отстранили, поэтому нечего там смотреть», — сказал Билялетдинов.