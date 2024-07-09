Испания — Франция: стартовые составы на матч ½ финала Евро-2024
Сборная Испании в Мюнхене сыграет с командой Франции в матче ½ финала чемпионата Европы по футболу.
Сборная Испании в Мюнхене сыграет с командой Франции в матче ½ финала чемпионата Европы по футболу.
Стали известны стартовые составы команд.
Испания: Унай Симон, Хесус Навас, Начо, Эмерик Ляпорт, Марк Кукурелья, Родри, Дани Ольмо, Фабиан Руис, Ламин Ямаль, Альваро Мората (капитан), Нико Уильямс.
Франция: Майк Меньян, Жюль Кунде, Дайо Упамекано, Вильям Салиба, Тео Эрнандес, Нголо Канте, Орельен Чуамени, Адриен Рабьо, Усман Дембеле, Рэндалл Коло Муани, Килиан Мбаппе (капитан).
Из-за перебора желтых карточек испанской сборной не смогут помочь защитники Дани Карвахаль и Робен Ле Норман. Также из-за травмы колена в матче не сыграет Педри.
На стадии ¼ финала Евро-2024 сборная Испании обыграла Германию (2:1, д.в.), а сборная Франции одержала победу над Португалией (0:0, 5:3 пен.).
Победитель этого матча в финале в Берлине сыграет с победителем завтрашнего полуфинала Нидерланды — Англия. Встреча пройдет в воскресенье, 14 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.