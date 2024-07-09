16-летний Ямаль побил рекорд Пеле
Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль появится в старте сборной Испании на матч с Францией в полуфинале Евро-2024.
Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль появится в старте сборной Испании на матч с Францией в полуфинале Евро-2024.
16-летний футболист станет самым молодым футболистом, выходившим на поле в полуфинале чемпионата мира или Европы.
Таким образом, Ямаль опередил легендарного бразильца Пеле, который в возрасте 17 лет сыграл в полуфинале ЧМ-1958.
Матч Испания — Франция состоится в Мюнхене и начнется в 22:00 мск.