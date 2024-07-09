Мбаппе вышел на полуфинал Евро-2024 без защитной маски, в которой провел предыдущие три матча
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вышел на полуфинальный матч Евро-2024 с Испанией без защитной маски.
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вышел на полуфинальный матч Евро-2024 с Испанией без защитной маски.
Футболист получил перелом носа во встрече 1-го тура группового раунда против Австрии (1:0) и на протяжении трех игр носил защиту на лице. Форвард играл в маске с Польшей, Бельгией и Португалией, совершив в этих матчах только одно результативное действие — гол в ворота поляков.
Во встрече с испанцами Мбаппе спустя 9 минут после стартового свистка отметился голевым пасом на Рандаля Коло-Муани.