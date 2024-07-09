Футболисты сборной Франции впервые забили гол с игры на Евро-2024
Сборная Франции забила быстрый гол в матче с Испанией в полуфинале чемпионата Европы.
Сборная Франции забила быстрый гол в матче с Испанией в полуфинале чемпионата Европы.
Форвард Рандаль Коло-Муани забил головой после подачи Килиана Мбаппе на 9-й минуте встречи.
Это был первый гол французских футболистов на этом турнире после 86 ударов по воротам. До этого игроки трехцветных забивали только при помощи автоголов или с пенальти.
Матч между командами проходит в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». К 23-й минуте счет ничейный — 1:1.