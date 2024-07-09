Ямаль уже в истории и превзошел Пеле: в 16 лет еще никто не забивал ни на Евро, ни на ЧМ! | Источник: Reuters

Во вторник, 9 июля, на Евро-2024 проходит первый полуфинал: Испания — Франция. Уже на 9-й минуте форвард «Трехцветных» Рандаль Коло Муани открыл счет, а на 21-й пиренейская команда забила ответный мяч — вингер «Барселоны» Ламин Ямаль шикарным ударом из-за штрафной сравнял счет. И моментально вошел в историю.

Для юного испанского нападающего это первый гол на турнире, до этого на его счету были три результативные передачи. Мяч в ворота сборной Франции позволил Ямалю установить серьезный рекорд: он стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-101982925&hd=2&id=456288699&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее это достижение удерживал швейцарец Йохан Фонлантен, который в 2004 году в возрасте 18 лет 141 дня также поразил ворота сборной Франции. Ямалю на момент гола было 16 лет 362 дня.

Более того, как сообщает Opta, испанец обошел самого Пеле. Великий бразилец c 1958 года остается самым молодым бомбардиром на чемпионатах мира (17 лет 239 дней). Если расширить выборку до Евро и ЧМ, то выходит, что Ямаль превзошел и Пеле. Но этот рекорд нельзя считать официальным, ведь бразилец никогда не участвовал в чемпионатах Европы.

Добавим, что Ямаль в этот вторник еще и стал самым молодым футболистом, выходившим на поле в полуфиналах Евро. А в матче 1-го тура группового этапа с Хорватией Ламин оказался самым молодым автором результативной передачи.

Ламину Ямалю 16 лет. По ходу турнира он привлек внимание болельщиков не только яркой игрой на правом фланге атаки сборной Испании, но и прилежной работой за пределами поля: Ямаль в Германии выполнял домашнее задание, так как в этом году завершал обучение в средней школе. Перед стартом плей-офф испанец сдал все экзамены и получил аттестат о среднем образовании.

Утром в день полуфинала с Францией Ямаль написал в соцсетях: «Ходи в тишине. Говори только тогда, когда пришло время сказать “шах и мат”.