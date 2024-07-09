Ямаль уже в истории и превзошел Пеле: в 16 лет еще никто не забивал ни на Евро, ни на ЧМ!

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаЗавершен
тв
9.07Испания2Франция1
1/2 финалаНе начался
тв
22:00НидерландыАнглия
ФиналНе начался
тв
14.07ИспанияW50
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9 июля, источник: Спорт-Экспресс

Ямаль уже в истории и превзошел Пеле: в 16 лет еще никто не забивал ни на Евро, ни на ЧМ!

А главное — Ламин сделал домашку.

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Ямаль уже в истории и превзошел Пеле: в 16 лет еще никто не забивал ни на Евро, ни на ЧМ! | Источник: Reuters

Во вторник, 9 июля, на Евро-2024 проходит первый полуфинал: Испания — Франция. Уже на 9-й минуте форвард «Трехцветных» Рандаль Коло Муани открыл счет, а на 21-й пиренейская команда забила ответный мяч — вингер «Барселоны» Ламин Ямаль шикарным ударом из-за штрафной сравнял счет. И моментально вошел в историю.

Для юного испанского нападающего это первый гол на турнире, до этого на его счету были три результативные передачи. Мяч в ворота сборной Франции позволил Ямалю установить серьезный рекорд: он стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы.

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Ранее это достижение удерживал швейцарец Йохан Фонлантен, который в 2004 году в возрасте 18 лет 141 дня также поразил ворота сборной Франции. Ямалю на момент гола было 16 лет 362 дня.

Более того, как сообщает Opta, испанец обошел самого Пеле. Великий бразилец c 1958 года остается самым молодым бомбардиром на чемпионатах мира (17 лет 239 дней). Если расширить выборку до Евро и ЧМ, то выходит, что Ямаль превзошел и Пеле. Но этот рекорд нельзя считать официальным, ведь бразилец никогда не участвовал в чемпионатах Европы.

Добавим, что Ямаль в этот вторник еще и стал самым молодым футболистом, выходившим на поле в полуфиналах Евро. А в матче 1-го тура группового этапа с Хорватией Ламин оказался самым молодым автором результативной передачи.

Ламину Ямалю 16 лет. По ходу турнира он привлек внимание болельщиков не только яркой игрой на правом фланге атаки сборной Испании, но и прилежной работой за пределами поля: Ямаль в Германии выполнял домашнее задание, так как в этом году завершал обучение в средней школе. Перед стартом плей-офф испанец сдал все экзамены и получил аттестат о среднем образовании.

Утром в день полуфинала с Францией Ямаль написал в соцсетях: «Ходи в тишине. Говори только тогда, когда пришло время сказать “шах и мат”.

Гоша Чернов

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Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
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Португалия
3
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Дания
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1
Нидерланды
Нидерланды
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ФРГ
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