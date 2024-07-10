Испания — в финале Евро! Шедевр Ямаля и волевая победа над Францией

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаЗавершен
тв
9.07Испания2Франция1
1/2 финалаНе начался
тв
22:00НидерландыАнглия
ФиналНе начался
тв
14.07ИспанияW50
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Швейцария
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33
4
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Франция
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3
Нидерланды
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Словакия
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Украина
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1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
00:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Испания — в финале Евро! Шедевр Ямаля и волевая победа над Францией

Впервые за 12 лет.

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32
фотографии
32
фотографии

Это был не просто матч за выход в финал, это было большое идеологическое противостояние. Сборная Испании оказалась самой играющей среди фаворитов, команда Луиса де ла Фуэнте идет по турниру под девизом «побеждать и убеждать». Футбол французов уважительно называют «турнирным», но гораздо чаще — антифутболом. В голове не укладывается, как «трехцветные» за весь турнир вообще не забивали с игры, не считая автоголов. Однако дойти до полуфинала им это не помешало. В общем, Испания была добром, которое поддерживали нейтральные болельщики всей Европы, а Франция — футбольным злом.

Победа над Германией в предыдущем раунде далась Испании большой ценой: Педри получил травму и выбыл до конца турнира, а Карвахаль и Ле Норман схлопотали дисквалификации. В середину поля вышел Ольмо, признанный лучшим игроком матча с хозяевами Евро, в центре обороны — Начо, а на фланге — Навас. И в этом был повод для опасений: как 38-летний ветеран справится с реактивной атакой соперника и лично с Мбаппе? Дешам решил обойтись без Гризманна, и это шокировало многих. Впервые с ЧМ-2014 французы вышли на матч плей-офф большого турнира без Антуана. Так, центр полузащиты, в который вернулся Рабьо, снова получился с креном на оборону, а креативу Гризманна Дешам, по сути, предпочел скорость Дембеле и Коло Муани.

Французы забили быстрый гол, и так и не скажешь, что тут стало ключевым фактором — отсутствие Гризманна или то, что Мбаппе вышел без маски. Как бы то ни было, Килиан подал на Коло Муани, который головой скинул мяч в угол. Вот и случился первый гол французов с игры на этом Евро! А для Наваса матч начался кошмарно — именно из-под него голевую подачу делал Мбаппе, а через пару минут самый опытный человек на поле получил предупреждение.

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Зато самый молодой — в полном порядке! Игра вроде бы пошла по сценарию французов: они отдали мяч и при любом удобном случае вылетали в контратаки. Но тут свое слово сказал 16-летний Ямаль, с 25 метров закрутивший мяч в дальний угол. Роскошный гол! Ламин стал самым молодым автором гола в истории Евро.

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Восхищаться этим ударом долго не пришлось — уже через четыре минуты испанцы вышли вперед! Все сделал Ольмо: двумя касаниями разобрался с Тшуамени в штрафной и хлестко пробил мимо Меньяна. Кунде попытался подстраховать вратаря, но лишь переправил мяч в собственные ворота. Грандиозный ответ испанцев на быстрый пропущенный мяч!

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На этом Евро французам еще ни разу не приходилось отыгрываться, и хоть сколько-то сопоставимого ответа от них не последовало. Испанцы отдали мяч и убедились, что в позиционной атаке они точно превосходят соперника. За оставшиеся полтайма французы не создали ничего.

После перерыва ситуация существенно не поменялась. Испанцы не стали садиться в оборону и продолжили играть в свой футбол. У французов была пара неплохих подходов, но время шло, и нужно было форсировать ситуацию. Через 15 минут после перерыва Дешам провел тройную замену, выпустив Гризманна, Барколя и Камавинга.

Вторая половина получилась такой, каким ожидался весь матч: нерв чувствовался, но зрелищности не хватало. Хотя после такого первого тайма требовать большего было бы откровенной наглостью. Время для французов таяло, и за 10 минут до конца они бросили в игру Жиру — явный намек на упрощение и потенциальный финальный навал. Но ничего подобного мы не увидели. Французы вообще не были похожи на команду, которая оказалась на грани вылета. Мбаппе выходил на хорошую позицию, но пробил уж очень неточно. Этот турнир он однозначно провалил. Гризманн не привнес в игру команды вообще ничего — он тоже стал большим разочарованием. Франция смиренно приняла поражение.

В этом матче команда Дешама не была таким уж футбольным злом, но от контекста всего турнира все же не уйти. Добро в лице сборной Испании в итоге восторжествовало! Главный тренер французов на одной из пресс-конференций советовал «смотреть что-то другое» журналисту, который говорил о незрелищной игре сборной. И этим чем-то другим будет финал Евро с участием Испании, которая осталась верной своему стилю и добилась результата.

Олег Кошелев

Испания
2:1
Первый тайм: 2:1
Франция
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