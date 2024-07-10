16-летний Ямаль признан лучшим игроком матча Испания — Франция

16-летний футболист отличился голом на 21-й минуте встречи, забив обводящим ударом из-за пределов штрафной. Это первый забитый мяч Ямаля на Евро-2024, благодаря чему он стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы и мира, более чем на восемь месяцев превзойдя рекорд легендарного бразильца Пеле.

«Его фантастический ответный удар сыграл решающую роль в волевой победе сборной Испании. В столь юном возрасте он усердно отрабатывает в обороне, всегда угрожает, получая мяч, и впечатляет своим выбором позиции, продуктивно взаимодействуя с Хесусом Навасом на правом фланге», — сказано в сообщении УЕФА.

Всего Ямаль провел на поле 89 минут, сделал 23 точных передачи из 29, нанес три удара по воротам и создал два голевых момента, а также выиграл 6 из 11 единоборств. В общей сложности Ямаль пробежал 9,9 км, максимально ускорившись до 32,1 км/ч.

Ямаль вышел на второе место в списке самых результативных игроков по системе «гол+пас» (1+3). Он уступает лишь партнеру по сборной Дани Ольмо (3+2).

Сборная Испании в пятый раз в своей истории и впервые с 2012 года вышла в финал чемпионата Европы. Испанцы являются трехкратными чемпионами Европы (1964, 2008, 2012) и в случае победы на турнире станут самой титулованной командой Европы, обойдя Германию (1972, 1980, 1996).

В финале Евро-2024 сборная Испании сыграет с победителем матча Нидерланды — Англия. Встреча пройдет в Мюнхене в воскресенье, 14 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.