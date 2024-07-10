Мбаппе провалил Евро-2024. Об этом говорит статистика

Евро-2024: Килиан Мбаппе провалил ЧЕ, что сказал, статистика: сколько забил и отдал передач, подробности, сравнение с ЧМ | Источник: Getty Images

Сборная Франции провела слабый чемпионат Европы. Полуфинал — скорее комплимент, нежели заслуженный результат. В шаге от финала французов остановила Испания. Ситуацию мог изменить лидер сборной Франции Килиан Мбаппе. В первом тайме он даже оформил ассист на Рандаля Коло Муани. Но затем Мбаппе загубил редкие моменты и в целом испарился. По крайней мере, по своим стандартам.

Килиан провалил Евро. Сейчас об этом можно говорить смело. И делает это сам Мбаппе — сразу же после матча с Испанией.

«Для меня Евро оказался провальным. В футболе всё просто: ты либо хорош, либо плох. Я не был хорош, поэтому мы едем домой». Килиан Мбаппе нападающий сборной Франции

Возможно ли, что это всего лишь визуальное восприятие игры Килиана, а на деле всё не так плохо? Смотрим на статистику Мбаппе на Евро.

Матчи 5 Голы 1 Ожидаемые голы (xG) 2,95 Голевые передачи 1 Ожидаемые ассисты (xA) 1,04 Лучший игрок матча 1 Упущенные голевые моменты 3 Удары 24 Удары в среднем за игру 4,8 Удары в створ за игру 1,8 Точность передач 88% Ключевые передачи 0,6 Успешность дриблинга 55% Выигранные единоборства 54% Желтые карточки 1

Вывод? Не самая мощная статистика для футболиста уровня Мбаппе. Не сравнить с лучшими турнирами Криштиану Роналду и Лео Месси.

Интересно, что Килиан забил всего один мяч за два Евро (2020, 2024). А на чемпионатах мира в 2018 и 2022 годах в общей сложности наколотил 12 голов. Чемпионат Европы — несчастливый для Мбаппе турнир? Главное, что сам Килиан признал слабое выступление. Впереди у него ещё парочка чемпионатов Европы — будет шанс выиграть трофей.