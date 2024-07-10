Дешам разучился думать? Франция тотально разочаровала на Евро

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаЗавершен
тв
9.07Испания2Франция1
1/2 финалаНе начался
тв
22:00НидерландыАнглия
ФиналНе начался
тв
14.07ИспанияW50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
08:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Дешам разучился думать? Франция тотально разочаровала на Евро

Надежда на Мбаппе и… всё?!

Наверх
Евро-2024, сборная Франции — почему провалилась команда Дешама и Мбаппе, причины, мнение, разбор, 10 июля 2024 | Источник: Getty Images

Сборная Испании празднует выход в финал и утопает в заслуженной похвале. Расхваливают Ламина Ямаля, который с полюса юности доказывает, что возраст — это всего лишь цифра. Отдают должное блистательному центру поля с Родри, Фабианом Руисом и Дани Ольмо, который шикарно заменяет Педри. Аплодируют Хесусу Навасу и Начо, которые пришли на помощь в отсутствие Дани Карвахаля и Робена Ле Нормана.

Говорить после полуфинала хочется только об Испании. Но вообще-то у неё всё-таки был соперник. Сборная Франции, в отличие от испанцев, перед началом Евро котировалась как один из фаворитов первого ряда. Безграничный состав, тренер, который давно на своём месте, плюс опыт больших матчей и больших побед. Стартер-пак очевидного фаворита у Франции, конечно, был.

Но сейчас, когда Франция вылетела и за шесть матчей забила всего один гол с игры (остальное — автоголы плюс гол Килиана Мбаппе Польше с пенальти), важно разобраться, что из этого пака не сработало. Состав как был безграничным, так и остался. Безусловно, сказалась травма Мбаппе, но к этому вернёмся чуть позже. Опыт никуда не делся, он не имеет свойства выветриваться, когда на месте почти все те же люди.

А что насчёт тренера? Точно ли на своём месте Дидье Дешам? Перед турниром по этому поводу были сомнения, но они разбивались о результаты французов: два финала чемпионата мира, один из которых — победный, финал Евро-2016, победа в Лиге наций. Звучит!

Однако сейчас вопрос о будущем Дешама встаёт максимально остро. Он не дал яркой игры и не окупил прагматизм (который неизменно сопряжён со скукой) результатом. Чего ему не хватило? Можно сослаться на травму Мбаппе. И Дешам ссылался: он открыто говорил, что Килиан сейчас не тот, каким его привыкли видеть. Мбаппе, мол, не виноват, что так получилось. Но имеем то, что имеем: он сейчас не в прайме.

Окей, принимается. Когда твой лучший игрок не в форме, это не может не влиять на игру команды. Было бы странно, если бы сборная Франции не пользовалась талантами Мбаппе и, соответственно, не зависела от него. Другое дело, что Дешам не удержал эту зависимость в адекватных границах.

С таким бешеным ресурсом он мог сделать команду разнообразнее. Он мог сделать так, чтобы, помимо опции со здоровым, бодрым и весёлым Мбаппе, который готов порвать любого, были и другие варианты. Однако их просто не нашлось. Получилось так, что, кроме надежды на Мбаппе, Франция больше ничего не предложила.

Хотя Дешам искал. Он пытался подобрать роль Маркусу Тюраму, пробовал заиграть Брэдли Баркола. В матче с Испанией он сдвинул Мбаппе на фланг, а в центр выпустил фактурного Рандаля Коло Муани. Тот забил, и вообще было видно, что центру обороны испанцев тяжело против такого гиганта. Тем страннее, что во втором тайме, когда Франции надо было отыгрываться, Дешам снял Коло Муани самым первым — уже на 62-й минуте.

В предыдущие годы в атаке сборной Франции отлично работала связка Мбаппе — Жиру. На этом Евро Жиру просто нет. Он, конечно, выходил на поле, но полезных действий у него ровно столько же, сколько новых идей у Дешама, — нуль.

Тренер французов, имея в распоряжении Тюрама, Баркола, Коло Муани, Усмана Дембеле, Кингсли Комана и Антуана Гризманна не придумал в атаке ничего нового. Расчёт на индивидуальный талант не оправдался. Отчасти — из-за травмы и плохой формы Мбаппе. А отчасти из-за того, что рассчитывать только на индивидуальный талант без какой-то тактической специи — очень опасная штука. У талантов не пойдёт игра — и как быть? Кажется, Дешам не нашёл решения для этой задачи.

Кроме того, Франции не хватало надёжности в обороне. Да, за весь турнир она пропустила всего три мяча, два из которых — в полуфинале от Испании. Но это не отменяет того, что в каждом матче у ворот французов были моменты. Когда-то их было меньше, когда-то — больше. Когда-то их было очень много, как в матче с Нидерландами. Факт в том, что цемента сзади у Франции не было и близко.

К паре центральных защитников Вильям Салиба — Деотшанкюль Юпамекано были вопросы в каждом матче. Были вопросы и к Жюлю Кунде справа, который частенько позволял себя обыгрывать. Но ни один из них ни разу не подвергся ротации.

Все трое отыграли Евро целиком, каждый матч — от свистка до свистка. При том что в запасе были Ибраима Конате и Бенжамен Павар. Не факт, что с ними гарантированно стало бы лучше. Но их можно было попробовать, хотя бы в группе. Однако Дешам этого не сделал.

Лучшие игроки Франции на Евро-2024 — это вратарь Мик Меньян и Н’Голо Канте, который настолько профессионален, что не снизил уровень даже в Саудовской Аравии. Вот только дело в том, что их качество не зависит от Дешама. Ну, или зависит, но совсем чуть-чуть. Меньян — вратарь. А Канте — гиперпрофи, который даёт высокий уровень в каждом матче с момента перехода в «Лестер». Это винтики, которые в настройке Дешама особо и не нуждаются.

Те же, кто нуждался в настройке, провели Евро плохо. По результату полуфинал — это, конечно, не провал. Тем более что Испании Франция уступила в борьбе. Но по игре команда Дешама разочаровала. И полуфиналом это разочарование не окупить. Это мог сделать только титул.

Дмитрий Бажанов

Испания
2:1
Первый тайм: 2:1
Франция
Читайте также от «Чемпионат.com»
Стюарды избили болельщика на матче Португалия — Словения на Евро-2024
Юрист: естественно, Хабибу может грозить тюрьма из-за долгов
Федерация бокса написала заявление на бойца, оскорбившего русских
Есть самая сенсационная сборная в четвертьфинале Евро!
Все фотогалереи
ВидеоФото
31Испанцы в финале после волевой победы над Францией
31Голландцы совершили камбэк и вышли в полуфинал Евро
26Англия идет в полуфинал. Швейцария едет домой
23Франция лишила Португалию полуфинала
40Судьбу игры Испания — Германия решил гол на 119-й минуте
26Турция одолела Австрию в ⅛ финала Евро
29Румыния — Нидерланды: голландцы в четвертьфинале
22Слезы Роналду: Португалия — в четвертьфинале Евро!
23Автогол решил судьбу Бельгии
33Испания разбила грузинскую мечту
Главные темы
Мбаппе провалил Евро-2024. Об этом говорит статистика
Дешам разучился думать? Франция тотально разочаровала на Евро
7 тренеров ЧЕ-2024 играли на чемпионатах Европы
Сборная Франции на Евро — это Италия-2006
Мбаппе не забил ни одного гола на Евро-2024 с игры, нанеся больше всех ударов по воротам
Испания — в финале Евро! Шедевр Ямаля и волевая победа над Францией
Испания победила Францию и стала первым финалистом Евро-2024
Ямаль уже в истории и превзошел Пеле: в 16 лет еще никто не забивал ни на Евро, ни на ЧМ!
Мбаппе вышел на полуфинал Евро-2024 без защитной маски, в которой провел предыдущие три матча
16-летний Ямаль стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы
Футболисты сборной Франции впервые забили гол с игры на Евро-2024
38-летний Хесус Навас — самый возрастной игрок в истории полуфиналов Евро
16-летний Ямаль побил рекорд Пеле
Вся история чемпионатов
История чемпионатов
1972
Бельгия
1
ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
2020
11 стран Европы
1
Италия
Италия
2
Англия
Англия
3
Испания
Испания
3
Дания
Дания
Испания — Франция: стартовые составы на матч ½ финала Евро-2024
Билялетдинов объяснил, почему отказался от просмотра Евро-2024
Губерниев ждет Францию и Англию в финале Евро-2024: «Их противостояние украсит этот чемпионат»
Дмитрий Сычев назвал сборную, которая удивила его на Евро-2024
В сборной Англии поделились ожиданиями от матча с Нидерландами
«Их критикуют похлеще нас». Тренер сборной Нидерландов Куман — об Англии на Евро-2024
Получивший травму Кейн принял участие в тренировке сборной Англии
Пикфорд: Мы никогда не говорим, что все кончено
Лебеф заявил, что Дешаму не стоит выпускать Мбаппе в старте на матч с Испанией в полуфинале Евро
Тренер сборной Аргентины рассказал, за кого его страна болеет на ЧЕ
Из каких академий испанцы на Евро? Почему баскских воспитанников так много?
Главная проблема сборной Франции на Евро. Нет, это не форма Мбаппе
Тренер сборной Испании предложил отменить дополнительное время на крупных турнирах
Объявлен самый быстрый футболист на Евро-2024
Задор, прагматизм, дисциплина или упрямство: кто выйдет в финал Евро-2024
Жена Альваро Мораты отреагировала на критику СМИ в адрес своего мужа
Футболист «Жироны» объяснил, что чувствует Килиан Мбаппе, играя в маске на Евро
Матч Англия — Нидерланды будет судить скандальный арбитр. Он был замешан в коррупции
Тренер вратарей сборной России Кафанов выделил главные тенденции Евро-2024
Испания и Франция постоянно бьются за игроков. Одно из решений повлияло на судьбу ЧМ-2018
Райт: Роналду уже не тянет, он не может совершить движение, не может обыграть защитников
Люк Шоу: Не понимаю критики в адрес Саутгейта, он вывел сборную Англии на новый уровень
BBC выступила с заявлением из-за скандала вокруг Криштиану Роналду на Евро-2024
Все стадионы
Стадионы
Арена АуфШальке (Фелтинс-Арена, Шальке)
Арена Мюнхен (Альянц Арена, Мюнхен)
Дюссельдорф Арена (Меркур Шпиль-Арена, Дюссельдорф)
Олимпиаштадион (Берлин)
Стадион BVB (Сигнал Идуна Парк, Дортмунд)
Стадион Кельн (Рейн Энерги, Кельн)
Стадион Лейпциг (Ред Булл Арена, Лейпциг)
Фолькспаркштадион (Гамбург)
Франкфурт Арена (Дойче банк Парк, Франкфурт-на-Майне)
Штутгарт Арена (МХП-Арена, Штутгарт)
Кукурелья: Если сборная Испании закончит сезон победой на Евро-2024, это будет просто прекрасно
Коло-Муани: Испания — одна из лучших команд Евро-2024
Полузащитник сборной Франции Рабьо: Мы хотим вывести Ямаля из зоны комфорта
Испанцев проверят на потери
УЕФА не снимет Цвайера с полуфинала Евро-2024 Нидерланды — Англия из-за скандала с договорными играми
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь