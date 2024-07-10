Кукурелья отреагировал на свист немецких фанатов в полуфинале ЧЕ

Как сообщает Marca, игрок сборной Испании и лондонского «Челси» Марк Кукурелья считает, что не нарушал правила в эпизоде с неназначенным пенальти в игре против сборной Германии на Евро. Во время полуфинального матча против команды Франции (2:1 в пользу испанцев) немецкие болельщики сопровождали свистом каждое касание мяча левым защитником сборной Испании.

«Такие вещи иногда происходят, но я ни в чем не виноват. Самое главное, что мы теперь в финале, вот и все», — приводит испанское издание слова Кукурельи.

Эксперты объяснили решение главного арбитра встречи Энтони Тейлора из Великобритании тем, что рука испанского защитника была близко к телу в естественном положении, и он пытался избежать контакта с мячом. В сборной Германии решение судьи раскритиковали, а ассистент главного тренера Бундестим Сандро Вагнер ворвался в судейскую и на повышенных тонах дискутировал с Тейлором.