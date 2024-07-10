Как Гакпо стал главной звездой Евро-2024

Нидерланды — Англия, Евро-2024, 10 июля 2024, как играет Коди Гакпо, статистика, голы и пасы, мнение Кумана, Ливерпуль | Источник: Getty Images

Сборные Нидерландов и Англии сыграют за выход в финал Евро. Перед турниром атака считалась одним из козырей команды Гарета Саутгейта. На Нидерланды же смотрели как на теневого фаворита. Но уже на самом чемпионате Европы нападение Англии с трудом создавало моменты. А вот Нидерланды начали зажигать. Их главной звездой стал Коди Гакпо. В «Ливерпуле» форвард провёл неровный сезон-2023/2024, из-за чего многие подзабыли о его высоком уровне. Но на Евро Гакпо невероятен. Коди — претендент на звание лучшего бомбардира и награду лучшему футболисту турнира. Почему же 25-летний нападающий так круто раскрылся?

В сборной Нидерландов Гакпо играет на любимой позиции

За 53 матча сезона в «Ливерпуле» Гакпо забил 16 голов и оформил шесть ассистов. Не самая плохая статистика. Но не уровня звезды АПЛ/Лиги чемпионов/Лиги Европы. Чтобы давать больше, игроку важно получить комфортное место на поле. В этом и заключалась проблема Гакпо. Если в сборной Нидерландов ему доверяют место на левом фланге атаки, то в «Ливерпуле» он редко выходил на этой позиции. Юрген Клопп в основном использовал Коди в центре нападения, а иногда даже в полузащите.

В феврале 2024 года ныне уже экс-тренер «Ливерпуля» признал причину слабой игры Гакпо: «Да, в разные моменты мы говорили о том, может ли Коди играть у нас на позиции полузащитника. Это его позиция? Я бы сказал, что нет. Некоторые оборонительные обязанности, к которым он не привык, лишали его уверенности. Это было заметно».

Opta посчитала, что в сезоне-2023/2024 Гакпо провёл на поле 3015 минут. 58% игрового времени Коди обитал в центре нападения, 13% — на правом фланге атаки, 10% — в центре полузащиты, а на родной позиции левого вингера — всего 17%.

Основной игрок на место слева в атаке у «Ливерпуля» — Луис Диас. Колумбиец сейчас зажигает и на Кубке Америки. Тем интереснее, как же новый тренер Арне Слот решит дилемму: сразу два футболиста в суперформе на одну позицию. А британские СМИ продолжают обсуждать потенциальный переход в «Ливерпуль» вингера «Ньюкасла» Энтони Гордона, также играющего слева в атаке. В общем, в клубе Коди не рассматривали (и будут ли?) как основного левого вингера. А вот в сборной Нидерландов — безусловно. Об этом же сказал после матча ⅛ финала Евро с Румынией (3:0) тренер Рональд Куман.

«Его позиция — на левом фланге. Коди действительно опасен, если получает ситуацию один в один с правым защитником. Он может действовать по флангу, смещаться, у него есть разные качества, он силён. На Евро Коди играет на отличном уровне. Он, возможно, наш важнейший футболист, и я надеюсь, что остальные смогут достичь этого уровня. Да, Коди может играть на позиции нападающего, но он показал, что наиболее опасен на левом фланге». Рональд Куман главный тренер сборной Нидерландов

Тепловая карта показывает, как любит действовать Гакпо: стартовать на левом фланге, получить мяч, сместиться к центру и пробить. Школа другого экс-вингера сборной Нидерландов — Арьена Роббена (только он играл справа и смещался под удар с левой ноги).

Источник: ТЕПЛОВАЯ КАРТА

Голы Гакпо на турнире — ещё один индикатор его игрового стиля. В матче 1-го тура группового этапа с Польшей он получил мяч в левом полуфланге, приблизился к воротам и нанёс дальний удар.

В 3-м туре с Австрией Гакпо получил мяч уже в штрафной, подработал, сместился чуть ближе к воротам и пробил.

МАТЧ С АВСТРИЕЙ | Источник: Кадр из трансляции

Идентичный гол — в ворота Румынии в ⅛ финала. Снова ситуация, когда Коди получил мяч слева, качнул румынского защитника и ударил метров с 13−15.

МАТЧ С РУМЫНИЕЙ | Источник: Кадр из трансляции

Гакпо не только забивает, но и ассистирует. Во встрече с Румынией уже во 2-м тайме он поборолся с Раду Дрэгушином, продавил защитника «Тоттенхэма» и отдал голевой пас на Дониэлла Малена. Коди показал физическую мощь (прокачанную, естественно, в АПЛ) плюс умение в кратчайшее время принять верное решение.

МАТЧ С РУМЫНИЕЙ | Источник: Кадр из трансляции

МАТЧ С РУМЫНИЕЙ | Источник: Кадр из трансляции

А в матче с Турцией в четвертьфинале Гакпо создал для Нидерландов второй забитый мяч. Дензел Думфрис отдал передачу в штрафную с правого фланга, а с противоположного края Коди сделал движение в сторону ворот Мерта Гюнока. Гакпо в падении пытался замкнуть пас, но его опередил Мерт Мюльдюр. К несчастью для турок, срезавший мяч в свои ворота. Гол же стал результатом классного действия от Гакпо, повлиявшего на хладнокровие Мюльдюра.

Гакпо — сердце атаки Нидерландов

Важный статистический момент — Гакпо лидер гонки бомбардиров Евро. У Коди три забитых мяча, он делит первое место с Иваном Шранцем (Словакия), Джамалом Мусиалой (Германия) и Жоржем Микаутадзе (Грузия). И только Гакпо может увеличить бомбардирский счёт — остальные покинули турнир.

При этом Коди далеко не самый бьющий игрок на Евро. Он наносит в среднем 2,6 удара за матч (20-е место). Для сравнения, Килиан Мбаппе пробивает по воротам пять раз за игру. Также Коди до вчерашнего вечера лидировал по системе «гол+пас» (3+1), деля первую строчку с Микаутадзе (3+1) и парой из сборной Испании — Фабианом Руисом и Дани Ольмо (оба — по 2+2). Но последний нидерландца уже обошёл, забив победный гол в ворота Франции.

Чем ещё крут Гакпо? Например, он занимает первое место по ожидаемым ассистам (1,8), третье — по ударам в створ (8) и предголевым действиям (3). Также Коди входит в топ-10 по продвигающим действиям в штрафную соперника (11, четвёртый), принятым продвигающим передачам (49, пятый), ключевым пасам (11, восьмой) и предударным действиям (19, 10-й). А ещё он 17-й по ключевым передачам (2,2).

Интересно, что Гакпо — третий игрок сборной Нидерландов в истории, отметившийся 3+ мячами на двух крупных турнирах (ЧМ-2022, Евро-2024). Ранее подобное удавалось только Джонни Репу (ЧМ-1974 и ЧМ-1978) и Деннису Бергкампу (Евро-1992, ЧМ-1994 и ЧМ-1998).

Накануне матча Коди отвешивает комплименты Англии и Джуду Беллингему в частности.

«Обе сборные, очевидно, могут играть немного лучше. Но если побеждаешь, остальное не имеет значения. Мы знаем, что Англия очень хороша, когда дело касается пенальти. Надеюсь, если дойдёт до серии, то мы победим. Беллингем проводит очень хороший сезон. Это игрок мирового класса, за которым нам нужно следить. Но я думаю, что у них есть и другие качественные футболисты. У нас тоже очень хорошая команда». Коди Гакпо нападающий сборной Нидерландов

Именно Гакпо — лучший игрок среди двух сборных на Евро. И Англии необходимо решить головоломку, как же остановить вингера сборной Нидерландов. Который начнёт матч на любимой позиции слева в атаке.