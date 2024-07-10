СМИ: Саутгейт получит рыцарский титул, если Англия победит на ЧЕ

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Как сообщает известное британское онлайн-издание The Telegraph, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может получить рыцарский титул в случае победы национальной команды на чемпионате Европы 2024 года.

За последние 30 лет рыцарским титулом были удостоены несколько футболистов и тренеров — Бобби Чарльтон, Джефф Херст, Том Финни, Алекс Фергюсон, Бобби Робсон и Кенни Далглиш.

До работы главным тренером национальной команды Саутгейт возглавлял молодежную сборную Англии, а также «Мидлсбро». Во время карьеры игрока Саутгейт выступал за «Кристал Пэлас», «Астон Виллу» и «Мидлсбро». В его активе 57 матчей и 2 забитых мяча за сборную Англии.