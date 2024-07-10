Англию к финалу Евро тащит легендарный нидерландец. Он уже помог выиграть серию пенальти

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаЗавершен
тв
9.07Испания2Франция1
1/2 финалаНе начался
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тв
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18:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Англию к финалу Евро тащит легендарный нидерландец. Он уже помог выиграть серию пенальти

Хотя тренерская карьера Хассельбайнка — муть. Как же он оказался в штабе Саутгейта?

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Нидерланды — Англия, чемпионат Европы: помощник Саутгейта на Евро-2024 — нидерландец Хассельбайнк, карьера в АПЛ, скандал | Источник: Чемпионат.com

Сборные Англии и Нидерландов сыграют во втором полуфинале Евро-2024. Одним из немногих нидерландцев, кто в этот день пожелает победу команде не из своей страны, будет известный в прошлом нападающий Джимми Флойд Хассельбайнк. Всё дело в том, что 52-летний специалист входит в штаб главного тренера англичан Гарета Саутгейта. Как же он там оказался?

Футбол

Евро 2024
1/2 финала, 10.07.2024, 22:00

Нидерланды-Англия-

Хассельбайнк как футболист в особом представлении не нуждается. Джимми Флойд запомнился болельщикам не только длинным именем, но и голами. Он дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии — в 1999 и 2001 годах (в первом случае поделил первую строчку с Майклом Оуэном и Дуайтом Йорком), однажды преуспел в снайперской гонке Кубка Испании. Вообще, экс-нападающий отыграл девять сезонов в АПЛ, а главным клубом в его карьере стал «Челси». С лондонцами Хассельбайнк брал Суперкубок Англии и доходил до финала Кубка Англии. Кроме того, с «Мидлсбро» Джимми Флойд долетал до финала Кубка УЕФА. Выступал центрфорвард и за сборную Нидерландов — сыграл 23 матча, забил девять мячей и поучаствовал в ЧМ-1998.

Источник: Neal Simpson/EMPICS via Getty Images

Хассельбайнк закончил карьеру игрока в 2008 году и решил стать тренером, несмотря на то что темнокожих коучей на высоком уровне — единицы. Кстати, когда Джимми Флойд возглавил «Куинз Парк Рейнджерс», журналисты спросили его, чувствует ли он дополнительную ответственность, продвигая тему расового разнообразия. Ответ Хассельбайнка на этот вопрос удивил, наверное, многих.

«Никакой ответственности, — сказал Джимми Флойд. — Я твёрдо верю, что получил эту работу потому, что хорошо проявил себя в предыдущем клубе и что я подходящий человек для этой работы. Вот почему клуб дал мне такую возможность. Я чёрный, и это не изменится. Горжусь тем, что я чёрный, и это тоже не изменится. Вот и всё».

Пока Хассельбайнк учился на тренера, чтобы получить требуемые лицензии от УЕФА, он работал с юношеской командой «Челси». Нидерландец прочно осел в Англии. В июле 2011 года вошёл в штаб «Ноттингем Форест» и был ассистентом при пяти тренерах за полтора сезона. Экс-нападающий получал ценный опыт, но не собирался оставаться вечно на вторых ролях и в 2013-м воспользовался возможностью отправиться в самостоятельное плавание.

Летом того же года Хассельбайнк возглавил бельгийский «Антверпен», вылетевший во второй дивизион. Джимми Флойд старался ставить атакующий футбол при ограниченном бюджете с молодыми игроками в составе. Однако команда заняла только седьмое место, не решив задачу по возвращению в элиту, и нидерландец отказался от продления контракта.

В ноябре 2014-го тренер нашёл работу в Англии — его позвал «Бёртон Альбион», выступавший в Лиге 2. Футболист Хассельбайнк, скорее всего, только посмеялся бы, получив предложение от клуба из четвёртого дивизиона, а вот для начинающего тренера это был неплохой вариант заявить о себе. Нидерландец подписал контракт на два с половиной года и добился потрясающих результатов. В том же сезоне Хассельбайнк выиграл с «Бёртон Альбион» Лигу 2, а в следующем сезоне на момент ухода тренера в декабре 2015-го команда занимала первое место в Лиге 1!

Источник: Craig Foy/SNS Group via Getty Images

Тогда-то Хассельбайнка и пригласил «КПР», игравший в Чемпионшипе. Он приходил в команду, которая находилась на 13-м месте, а финишировала с ним 12-й. Летом 2016-го нидерландец планировал усилить состав «КПР», чтобы побороться за выход в АПЛ, но уже в ноябре был отправлен в отставку. Команда свалилась на 17-е место и думала исключительно о борьбе за выживание. На более высоком уровне у Хассельбайнка не пошло.

В сентябре 2017-го Джимми Флойд вернулся в Лигу 1, возглавив «Нортгемптон Таун». Однако там он и вовсе задержался всего на семь месяцев. Принял команду на последнем, 24-м месте и оставил в апреле 2018-го в зоне вылета — 23-й. После пары неудач Хассельбайнк взял паузу, которая продлилась почти три года.

В январе 2021-го Джимми Флойд вернулся в «Бёртон Альбион», где раскрутил тренерскую карьеру. К тому времени команда снова оказалась в Лиге 1 и на момент назначения нидерландца занимала последнее, 24-е место. Хассельбайнк вытащил «Бёртон Альбион» из зоны вылета, подняв на 16-ю строчку. На следующий сезон результат повторили. Однако потом у тренера пропала «химия» с командой. В сентябре 2022-го Хассельбайнка отправили в отставку, когда «Бёртон Альбион» снова застрял на дне таблицы. В семи турах взяли только одно очко. На этом клубная карьера нидерландца пока что приостановилась.

Источник: Eddie Keogh - The FA/The FA via Getty Images

В сборную Англии Хассельбайнка позвал Саутгейт — они вместе выступали за «Мидлсбро» и играли в финале Кубка УЕФА (там пережили разгром со счётом 0:4 от «Севильи»). Должность Джимми Флойда в национальной команде называется «тренер по развитию техники». Британские СМИ писали, что в задачу нидерландца входит «оттачивать навыки нападающих сборной Англии». Его «клиенты» — Гарри Кейн, Айван Тони, Олли Уоткинс. Судя по игре форвардов команды Саутгейта на Евро-2024, у Хассельбайнка не всё получается.

Впрочем, Фил Фоден и Джуд Беллингем отмечали роль Хассельбайнка после победной серии пенальти в четвертьфинале со Швейцарией.

«Джимми усердно работал с нами после тренировок на случай возможной серии пенальти, — рассказал Фоден. — У Хассельбайнка большой опыт, он знает своё дело. Мне кажется, когда я впервые появился в сборной Англии, на самом деле не хватало тренера, который занимался бы этим… Я не думаю, что пенальти — лотерея. Мы вкладываем время и усилия. Не хотим превращать это в лотерею. Рассчитываем, что 1−2% будут в нашу пользу».

Источник: Reuters

Саутгейт объяснял привлечение Хассельбайнка в сборную, признавая, что понимает желание англичан видеть в команде только соотечественников.

«У Джимми огромная энергия. Он очень заинтересован в тактической стороне игры. Он типичный нидерландец, “студент”. Думаю, он принесёт много пользы нашему тренерскому штабу».

Любопытно, что имя Хассельбайнка упоминалось в ходе расследования коррупционного скандала в английском футболе, которое в 2016 году привело к отставке предшественника Саутгейта в сборной — Сэма Эллардайса. The Daily Telegraph рассказал в своём материале, что Джимми Флойд, будучи тренером «КПР», согласился на сделку с фиктивной восточноазиатской спортивной компанией, чтобы помочь ей в уклонении от уплаты налогов в обмен на вознаграждение в размере £ 55 тыс. Кроме того, нидерландец в ходе переговоров с подставными представителями этой фирмы был готов пойти на конфликт интересов — подписывать в клуб её игроков. Тогда «КПР» поддержал Хассельбайнка, заявив, что журналисты не предоставили «достаточных доказательств».

Вообще, Джимми Флойд Хассельбайнк, родившийся в Суринаме и выросший в Нидерландах, уже имел проблемы с законом. В юности он присоединился к уличной банде и провёл три месяца в колонии для несовершеннолетних за воровство. После освобождения Джимми Флойд попался уже в молодёжной команде голландского ДВС — его отчислили за кражу часов у игрока основы. На заре профессиональной карьеры в «Телстаре» нападающий имел проблемы с дисциплиной, продолжая находиться в плохой компании. Отъезд из Нидерландов за границу и попадание в большой футбол спасли его от худшего, а теперь вместе с Саутгейтом он хочет отнять у нидерландцев мечту о золоте Евро.

Автор: Анатолий Романов

Англия
1:1
По пенальти: 5:3Основное время: 1:1 (0:0)
Швейцария
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