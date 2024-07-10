Дешам останется на посту тренера Франции после вылета с Евро

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В полуфинале Евро-2024 сборная Франции дошла до полуфинала, где уступила команде Испании (1:2).

«Не вижу ни единой причины пересмотра контракта. Прошлые результаты, когда поставленные задачи были выполнены, говорят в его пользу. Дидье продолжит свою работу», — сказал президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло.

Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Под его руководством национальная команда выиграла ЧМ-2018 в России, стала серебряным призером домашнего Евро-2016 и серебряным призером ЧМ-2022 в Катаре. В 2021 году сборная Франции также стала победителем Лиги наций УЕФА.

Всего под руководством Дешама французская сборная провела 160 матчей, в которых одержала 102 победы при 30 ничьих и 28 поражениях. Действующий контракт 55-летнего специалиста рассчитан до конца ЧМ-2026.