Дешам останется на посту тренера Франции после вылета с Евро
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сохранит свой пост после вылета с чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает L'Equipe.
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сохранит свой пост после вылета с чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает L'Equipe.
В полуфинале Евро-2024 сборная Франции дошла до полуфинала, где уступила команде Испании (1:2).
«Не вижу ни единой причины пересмотра контракта. Прошлые результаты, когда поставленные задачи были выполнены, говорят в его пользу. Дидье продолжит свою работу», — сказал президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло.
Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Под его руководством национальная команда выиграла ЧМ-2018 в России, стала серебряным призером домашнего Евро-2016 и серебряным призером ЧМ-2022 в Катаре. В 2021 году сборная Франции также стала победителем Лиги наций УЕФА.
Всего под руководством Дешама французская сборная провела 160 матчей, в которых одержала 102 победы при 30 ничьих и 28 поражениях. Действующий контракт 55-летнего специалиста рассчитан до конца ЧМ-2026.
Дешам является самым долгоиграющим тренером сборной Франции со времен Гастона Барро, который возглавлял национальную команду в период с 1920-го по 1954 год.