«Англия готова ко всему». Саутгейт — о матче с Нидерландами

«Рональд Куман — опытный тренер. Мы готовы ко всему. Это будет увлекательный матч со множеством хороших игроков на поле. Нам надо будет сделать шаг вперед по сравнению с прошлым матчем. В плане силы соперника это тоже шаг вперед.



Мы должны быть готовыми к любому сценарию. После матча со Швейцарией мы говорили о том, что сделали хорошо, обсуждали хорошее владение мячом. Мы хорошо защищались на протяжении всего турнира, но, как я сказал после двух предыдущих матчей, есть и другие качества, необходимые для победы, и мы должны их продемонстрировать», — сказал Саутгейт.