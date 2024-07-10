«Англия готова ко всему». Саутгейт — о матче с Нидерландами
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о предстоящем полуфинальном матче Евро-2024 против команды Нидерландов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о предстоящем полуфинальном матче Евро-2024 против команды Нидерландов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Матч пройдет сегодня вечером в Дортмунде. Начало — в 22:00 по московскому времени.
«Рональд Куман — опытный тренер. Мы готовы ко всему. Это будет увлекательный матч со множеством хороших игроков на поле. Нам надо будет сделать шаг вперед по сравнению с прошлым матчем. В плане силы соперника это тоже шаг вперед.
Мы должны быть готовыми к любому сценарию. После матча со Швейцарией мы говорили о том, что сделали хорошо, обсуждали хорошее владение мячом. Мы хорошо защищались на протяжении всего турнира, но, как я сказал после двух предыдущих матчей, есть и другие качества, необходимые для победы, и мы должны их продемонстрировать», — сказал Саутгейт.
На пути к полуфиналу сборная Англии обыграла Словакию (2:1, д.в.) и Швейцарию (1:1, 5:3 пен.), а сборная Нидерландов оказались сильнее Румынии (3:0) и Турции (2:1).
Нидерланды и Англия во второй раз в своей истории могут сыграть в финале чемпионата Европы. Голландцы стали чемпионами Евро-1988, обыграв сборную СССР (2:0), а англичане проиграли в финале Евро-2020, уступив итальянцам (1:1, 2:3 пен.).