Гакпо: пока ЧЕ складывается для нас успешно, но мы хотим в финал

31 фотография 31 фотография 31 фотография

Встреча пройдет сегодня в Дортмунде. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

Футбол Евро 2024 1/2 финала, 10.07.2024, 22:00 Нидерланды - Англия -

«Пока турнир складывается для нас успешно. Я чувствую, что мы уже сделали шаг вперед по сравнению с прошлым чемпионатом мира. Я рад быть частью всего этого. Мы в полуфинале, и это еще не конец турнира. Каждый полуфиналист хочет выйти в финал. Это касается и нас. Мы очень хотим сыграть в финале», — сказал Гакпо.

Нидерланды и Англия во второй раз в своей истории могут сыграть в финале чемпионата Европы. Голландцы стали чемпионами Евро-1988, обыграв сборную СССР (2:0), а англичане проиграли в финале Евро-2020, уступив итальянцам (1:1, 2:3 пен.).

На пути к полуфиналу сборная Нидерландов обыграла Румынию (3:0) и Турцию (2:1), а англичане оказались сильнее Словакии (2:1, д.в.) и Швейцарии (1:1, 5:3 пен.).