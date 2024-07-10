Пикфорд: у меня все получается, когда я играю под давлением

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Встреча пройдет сегодня вечером в Дортмунде. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

Футбол Евро 2024 1/2 финала, 10.07.2024, 22:00 Нидерланды - Англия -

«Мне нравится играть под давлением, у меня тогда все получается. Я живу мечтой. Если вам не нравится то, что вы делаете, если вы не любите играть в футбол, то какой в этом смысл?» — сказал Пикфорд.

В пяти матчах на Евро-2024 в створ ворот Пикфорда было нанесено 15 ударов, три из которых стали голевыми.

Нидерланды и Англия во второй раз в своей истории могут сыграть в финале чемпионата Европы. Голландцы стали чемпионами Евро-1988, обыграв сборную СССР (2:0), а англичане проиграли в финале Евро-2020, уступив итальянцам (1:1, 2:3 пен.).