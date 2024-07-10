«Мы заслуживаем быть здесь». Кейн — о полуфинале Евро-2024
Капитан сборной Англии Харри Кейн рассказал об ожиданиях от полуфинального матча Евро-2024 против команды Нидерландов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Капитан сборной Англии Харри Кейн рассказал об ожиданиях от полуфинального матча Евро-2024 против команды Нидерландов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Встреча пройдет сегодня в Дортмунде. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
«Нас ждет невероятная игра. Один из лучших стадионов в футболе и полуфинал крупного турнира — это одна из важнейших игр. Я действительно с нетерпением ее жду. Мы заслуживаем быть здесь. Нам пришлось очень усердно поработать, чтобы оказаться здесь. Теперь мы должны выступить на этой большой сцене перед нашими болельщиками и постараться сделать нечто особенное.
Мое выступление на этом Евро? Конечно, мне всегда хочется забивать больше, но это солидный турнир. Есть области, в которых я могу прибавить, и в которых может прибавить команда. Вот, что нужно будет сделать в этом матче. Хочу ли я, чтобы моя фамилия оказалась на табло? У меня уже есть парочка голов на этому турнире. Впереди большой матч, поэтому как нападающий я хочу постараться забить и помочь нам выйти в финал. Надеюсь, это произойдет.
На протяжении всего турнира Нидерланды показывали, что могут быть действительно опасными, особенно в атаке. Мы должны быть готовы к этому. Как я уже говорил, во всех матчах мы должны показывать все, что в наших силах, если хотим пройти дальше. Эта игра ничем не отличается», — сказал Кейн.
Нидерланды и Англия во второй раз в своей истории могут сыграть в финале чемпионата Европы. Голландцы стали чемпионами Евро-1988, обыграв сборную СССР (2:0), а англичане проиграли в финале Евро-2020, уступив итальянцам (1:1, 2:3 пен.).
На пути к полуфиналу сборная Нидерландов обыграла Румынию (3:0) и Турцию (2:1), а англичане оказались сильнее Словакии (2:1, д.в.) и Швейцарии (1:1, 5:3 пен.).