«Мы заслуживаем быть здесь». Кейн — о полуфинале Евро-2024

«Нас ждет невероятная игра. Один из лучших стадионов в футболе и полуфинал крупного турнира — это одна из важнейших игр. Я действительно с нетерпением ее жду. Мы заслуживаем быть здесь. Нам пришлось очень усердно поработать, чтобы оказаться здесь. Теперь мы должны выступить на этой большой сцене перед нашими болельщиками и постараться сделать нечто особенное.



Мое выступление на этом Евро? Конечно, мне всегда хочется забивать больше, но это солидный турнир. Есть области, в которых я могу прибавить, и в которых может прибавить команда. Вот, что нужно будет сделать в этом матче. Хочу ли я, чтобы моя фамилия оказалась на табло? У меня уже есть парочка голов на этому турнире. Впереди большой матч, поэтому как нападающий я хочу постараться забить и помочь нам выйти в финал. Надеюсь, это произойдет.



На протяжении всего турнира Нидерланды показывали, что могут быть действительно опасными, особенно в атаке. Мы должны быть готовы к этому. Как я уже говорил, во всех матчах мы должны показывать все, что в наших силах, если хотим пройти дальше. Эта игра ничем не отличается», — сказал Кейн.