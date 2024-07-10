Фанаты сборной Нидерландов атаковали бар с английскими болельщиками
Болельщики сборных Англии и Нидерландов устроили массовую драку в Дортмунде в преддверии полуфинального матча Евро-2024 между командами. Об этом сообщает Daily Mail.
Болельщики сборных Англии и Нидерландов устроили массовую драку в Дортмунде в преддверии полуфинального матча Евро-2024 между командами. Об этом сообщает Daily Mail.
Голландские фанаты за несколько часов до матча напали на бар, где отдыхали английские болельщики. В сторону англичан летели различные предметы, включая стулья и скамейки. По предварительным данным, пострадали пять болельщиков сборной Англии.
В потасовку вмешались полицейские, которые задержали нескольких зачинщиков. По неподтвержденной информации, столкновениям предшествовал обмен оскорбительными кричалками со стороны болельщиков обеих сборных.
Сборные Нидерландов и Англии сегодня вечером разыграют между собой путевку в финал Евро-2024. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
Нидерланды и Англия во второй раз в своей истории могут сыграть в финале чемпионата Европы. Голландцы стали чемпионами Евро-1988, обыграв сборную СССР (2:0), а англичане проиграли в финале Евро-2020, уступив итальянцам (1:1, 2:3 пен.).
На пути к полуфиналу сборная Нидерландов обыграла Румынию (3:0) и Турцию (2:1), а англичане оказались сильнее Словакии (2:1, д.в.) и Швейцарии (1:1, 5:3 пен.).