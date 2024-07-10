Фанаты сборной Нидерландов атаковали бар с английскими болельщиками

Голландские фанаты за несколько часов до матча напали на бар, где отдыхали английские болельщики. В сторону англичан летели различные предметы, включая стулья и скамейки. По предварительным данным, пострадали пять болельщиков сборной Англии.

В потасовку вмешались полицейские, которые задержали нескольких зачинщиков. По неподтвержденной информации, столкновениям предшествовал обмен оскорбительными кричалками со стороны болельщиков обеих сборных.

Футбол Евро 2024 1/2 финала, 10.07.2024, 22:00 Нидерланды - Англия -

Сборные Нидерландов и Англии сегодня вечером разыграют между собой путевку в финал Евро-2024. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

Нидерланды и Англия во второй раз в своей истории могут сыграть в финале чемпионата Европы. Голландцы стали чемпионами Евро-1988, обыграв сборную СССР (2:0), а англичане проиграли в финале Евро-2020, уступив итальянцам (1:1, 2:3 пен.).